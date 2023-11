Reklama

Jesteście fanami twórczości Romana Polańskiego? Jeżeli tak, to macie świetną okazję, aby spotkać się z wybitnym polskim reżyserem filmowym! Już 1 maja (we wtorek) w sali teatralnej Cricoteki gościem specjalnym Małgorzaty Domagalik będzie właśnie Roman Polański. Reżyser weźmie udział w nowym cyklu "MasterClass - sztuka konwersacji". Polański opowie o zawodowej pasji i o tym, co jest najpiękniejsze i najważniejsze w zawodzie jaki uprawia. Zdobywca Oscara i twórca „Pianisty”, „Rzezi”, „Dziecka Rosemary”, „Noża w wodzie”, „Matni”, „Chinatown” czy „Tess” dzień później na festiwalu Netia OFF CAMERA zaprezentuje swoje najnowsze dzieło filmowe - „Prawdziwa historia”.

Gdzie kupić bilety na "MasterClass - sztuka konwersacji"?

"MasterClass – sztuka konwersacji" to cykl kameralnych spotkań przy jednym stole dla tych, którzy celebrują chwile. Koncepcja spotkań oparta jest na zawodowym doświadczeniu Małgorzaty Domagalik w przeprowadzeniu wywiadów psychologicznych z osobistościami świata kultury, biznesu i polityki. Każde spotkanie zaczyna recital światowej sławy artysty z impresariatu im. Ludwiga von Beethovena. Po jego zakończeniu goście zasiadają do kolacji przy wspólnym stole, którą serwują najlepsi szefowie kuchni. Wraz z Gościem Specjalnym i Małgorzatą Domagalik w kolacji uczestniczy jedynie 30 osób, co zapewnia niepowtarzalny charakter spotkania.

Bilety możecie kupić na stronie: www.hitsalonik.pl/masterclass.

Do końca roku zaplanowanych jest jeszcze 9 spotkań z aktywnym udziałem gości, które odbywają się raz w miesiącu. Kolejna rozmowa już 21 maja 2018 z Profesorem Jerzym Stuhrem na 50. piętrze apartamentowca Złota44 w Warszawie. Spotkania odbywają się dzięki wsparciu: Złota44, Cricoteka, Nespresso, Albert Riele, Fuji Film, Noble Concierge, Archidzieło, Max Benjamin, Rémy Martin, Restauracje Plato, Genesis, Ole, Flaming&Co, Steinway&Sons, Stowarzyszenie im. Ludwiga von Beethovena. Działania media relations prowadzi Edipresse Polska.



Wybierzecie się nan to wyjątkowe spotkanie z Romanem Polańskim?

Roman Polański weźmie udział w cyklu "MasterClass - sztuka konwersacji".

Cykl spotkań poprowadzi Małgorzata Domagalik.