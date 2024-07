Właścicielką tych zgrabnych nóg jest... Roma Gąsiorowska! Aktorka zaskoczyła stylizacją na prezentacji kolekcji marki odzieżowej. Roma rzadko decyduje się na tak odważne stroje. Tym razem jednak postanowiła nieco wyeksponować nogi i założyła kopertową, krótką spódniczkę, a do niej sandałki. To już kolejna gwiazda, która - nawet zimą - nie rezygnuje z odkrytych butów. Seksowny dół stylizacji, Gąsiorowska przełamała czarną kurteczką typu bomber i torebką na łańcuszku. Look uzupełniła delikatnym makijażem, którego najważniejszym elementem była różowa szminka, kontrastująca z rudymi włosami gwiazdy. Podoba Wam się Roma w takim wydaniu? Pasuje jej ten styl?

Reklama

Aktorka ostatnio zachwyciła kreacją podczas rozdania Orłów 2016. Tego wieczoru postawiła na asymetryczną suknię w modnym kolorze pudrowego różu. Lecz niestety nie wszystkie decyzje ubraniowe Romy są tak udane...

Zobacz też: Roma Gąsiorowska o mężu: "Jeśli ja jestem samicą alfa, to on bezwzględnie jest samcem alfa".

Zobacz także

Roma Gąsiorowska na prezentacji kolekcji Thecadess.

ONS

Aktorka postawiła na seksowną mini i sandałki.

ONS

Reklama

Jak wypadła?