Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony pokazali na Facebooku zdjęcie ze swoich walentynek. Jednak nie wszystkie komentarze na temat pary były pochlebne.

Spadające gwiazdy jak się kochacie to zachowajcie tą wiadomość dla siebie a nie robicie wiele szumu o coś co nie wiadomo ile godzin przetrwa i w jakim celu program się skończył wasza miłość pewnie też - napisała Jolanta, komentując zdjęcie zakochanych.

Pierwsza zareagowała Ania Michalska, również uczestniczka Rolnik szuka żony. Co napisała?

Odpowiedź dyskutującej osoby również była kąśliwa. Najpierw podejrzewała, że za Anię ktoś pisze, potem...

Nie no cieszyć się szczęściem celebrytów to nie moja działka a Ania to mimoza żal mi jej.