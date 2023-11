1 z 5

Dorota i Grzesiek z 5. edycji "Rolnik szuka żony" to jedna z par, która budzi największe emocje. Widzowie porównują ich do Ani i Grześka Bardowskich, bo podobnie jak oni, bardzo do siebie pasują i są równie sympatyczni. Początkowo rolnik nie był jednak przekonany, z którą z dziewczyn chce wiązać swoją przyszłość, w końcu jednak wybrał wesołą i energiczną góralkę, która lubi ciężką pracę. Wszystko wskazuje na to, że lepiej wybrać nie mógł, bo para wciąż jest ze sobą, a niebawem zobaczymy ją podczas świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony". My już mamy zdjęcia z tego odcinka, a jedno z nich sprawi, że zaczniecie podejrzewać, że Dorota jest w ciąży! Sami się przekonajcie, przeglądając naszą galerię.

