"Rolnik szuka żony": Natalia jest z bratem Pawła?! "Może to wszystko się poukłada już teraz"

Natalia z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcia i wpis, w którym dziękuje internautom za tak pozytywne i miłe komentarze. Była kandydatka Pawła najwyraźniej nawiązała do tego, co spotkało ją po emisji ostatniego odcinku programu o poszukujących miłości rolnikach. Przy okazji fani próbowali dowiedzieć się, jak dziś wygląda jej relacjaz bratem rolnika. Czy Natalia odpowiedziała?

Natalia była jedną z kandydatek Pawła z najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Jak już wiemy, rolnik zdecydował, że chce być z Martą, ale z ostatniego odcinka dowiedzieliśmy się, że Natalia zbliżyła się do brata rolnika!

Internauci już wcześniej zauważyli, że Marta i brat Pawła wciąż utrzymują kontakt. Jakiś czas temu Natalia pisząc o swojej przygodzie w "Rolnik szuka żony" nie wspomniała o Pawle, tylko właśnie o Robercie!

Po ostatnim odcinki w sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, w którym internauci wspierają Natalię. Teraz była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" postanowiła podziękować za tak miłe słowa.

Halo halo co Tu się dziś dzieje na tym moim skromnym Instagramie... jakaś bomba wybuchła...? Wiecie czego najbardziej się zawsze boję tych złych komentarzy, złych wiadomości tego na co zwyczajnie nie mam wpływu, ale na razie chce Wam bardzo podziękować za tak miły odbiór mojej osoby. Dziś mimo tak słabej pogody ubrałam się wiosennie i mam uśmiech na twarzy to dzięki Wam 😁🤩 obcy dla mnie ludzie potrafią mi napisać miłe słowa to jest turbo piękne- czytamy na Instagramie.