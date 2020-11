"Rolnik szuka żony": Natalia, kandydatka Pawła i jego brat wezmą ślub?! Marta Manowska aż zaniemówiła!

Udział w "Rolnik szuka żony 7" okaże się być dla Pawła i Marty najlepszą decyzją w życiu? Wygląda na to, że wszystko jest na dobrej drodze! Marta Manowska odwiedziła dziś uczestników, aby poznać ich decyzje. Tego, czego dowiedziała się od Marty nie mogła się spodziewać!

Było tak wow, że tutaj się może wesele się będzie kroiło!

Prowadząca, była tak zaskoczona, że nie mogła wypowiedzieć ani jednego słowa. Jednak nie chodziło o Pawła i Martę ale o... jego brata i Natalię! Planują wziąć ślub?! Koniecznie zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku.

Zobacz także: W "Rolnik szuka żony 7" Paweł i Marta jednak są razem! "Została para, para zakochanych"

Brat Pawła i Natalia z "Rolnik szuka żony 7" wezmą ślub?

Paweł od samego początku bardzo dojrzale podszedł do swojego udziału w "Rolnik szuka żony". Kiedy zorientował się, że to właśnie z Martą jest szansa na stworzenie czegoś więcej, postanowił być fair w stosunku do pozostałych uczestniczek i podziękował im za udział w programie. Ta decyzja była dla niego bardzo stresująca, ale kandydatki z spokojem przyjęły jego decyzję życząc szczęścia zarówno Pawłowi jak i Marcie.

O tym, że z pewnością to poważne uczucie wypowiadali się również bliscy Pawła, którzy mieli okazję obserwować to, co działo się na gospodarstwie:

Widzę, że się dogadują, za wcześnie jeszcze wyrokować ale widzę, że sprawy idą w dobrym kierunku - powiedział ojciec uczestnika

Rolnik zadeklarował, że zrobi wszystko, aby Marta czuła się w jego towarzystwie swobodnie oraz bezpiecznie. Od tej chwili chce zadbać o szczęście swoje i swojej partnerki, nie patrząc na to, co pomyślą sobie inni. Na czas wyborów gospodarstwo Pawła odwiedziła Marta. Wyznanie wybranki Pawła wprawiło ją w osłupienie, bowiem poruszyła temat wesela:

Było emocjonująco bardzo, w pewnym momencie było nawet niebezpiecznie ale było tak wow, że tutaj się może wesele się będzie kroiło.

Niestety jednak nie chodziło o wesele Pawła i Marty jednak... jego brata Roberta, który jak się okazuje zakochał się dzięki udziałowi rolnika w programie!

- Inne niż nasze, dobra nasze też, bo my pojedziemy za dwa tygodnie na wesele razem ale tutaj może brat inny...

- Aż tak daleko bym nie wybiegał ale coś tam było między nimi - dodał Paweł mówiąc o swoim bracie oraz Natalii, która była jego kandydatką!

Marta sama przyznała, że trudno było jej uwierzyć w taki splot zdarzeń i fakt, że nie tylko ona znalazła miłość na tym gospodarstwie:

- Ja bym myślała, że to jest jakieś reżyserowane, bo to tak wychodzi

- A ty nie masz z tym problemu? - zapytała Marta Manowska Pawła

- No w życiu, ja tutaj mam Martę i nic innego mnie nie interesuje.

Niesamowita historia! A fakt, że Natalię i Roberta, brata Pawła może coś łączyć nie umknęło uwadze widzów, a to wszystko przez jeden z ostatnich wpisów Natalii, w którym zwróciła się bezpośrednio do Roberta:

- Jak człowiek chce to z każdej przygody wyciągnie dużo, ta przygoda pomogła mi odnaleźć SIEBIE... dała możliwość poznania super ludzi... wymienię tu tego złośliwca tez @jaba0909 [mowa o Robercie, bracie Pawła - przyp. red.]😍 - pisała

- Ale ze złośliwca 😜 - napisał Robert, brat rolnika.

- Starałam się wybrać najcieplejsze określenie Ciebie 😁 - odpisała Natalia.

Wygląda na to, że możemy trzymać kciuki teraz nie tylko za jedną ale dwie pary!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Natalia flirtuje z bratem Pawła?! Ten wpis nie pozostawia złudzeń, co ich łączy

Paweł i Marta tworzą cudowną parę! Wybór rolnika podczas "Rolnik szuka żony 7" okazał się dla niego jednym z najłatwiejszych. Co więcej, nie tylko jedna kandydatka znalazła szczęście na jego farmie!

Mat. prasowe

Okazuje się, że brat Pawła, Robert zakochał się jednej z jego kandydatek, Natalii. Marta stwierdziła, że niedługo może szykować się wesele! Z kolei Paweł stwierdził, że to może zbyt wczesne plany ale potwierdził relację brata.

Facebook Rolnik szuka żony TVP