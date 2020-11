"Rolnik szuka żony": Natalia przeszła przemianę! Czy to zasługa flirtów z... bratem Pawła?!

Natalia z "Rolnik szuka żony" starała się się o względy Pawła z 7. edycji. Jednak rolnik poczuł coś więcej jedynie do Marty. Nie chciał więcej robić nadziei pozostałym kandydatkom, w związku z czym podziękował im za udział. Tym samym Natalia musiała wrócić do domu. Czujne oko internautów wychwyciło jednak, że może ją coś łączyć z bratem Pawła, Robertem. Wskazywały na to gorące komentarze, które zostawiali sobie w sieci! Natalia zdecydowała się opublikować bardzo ważny wpis. Poruszyła temat samoakceptacji

Zaczynam się akceptować... Pewniej się teraz czuje w życiu!

Czy wpływ na lepsze postrzeganie samej siebie mogła mieć na nią również bliższa relacja z bratem Pawła, u którego zjawiła się w gospodarstwie? Zobaczcie, co napisała.

Natalia z "Rolnik szuka żony" o akceptacji siebie

Natalia w "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako miła i skromna kobieta. Próbowała dać szansę miłości wysyłając list do Pawła. Jednak podczas pobytu na gospodarstwie okazało się, że pomiędzy nią a rolnikiem nie ma chemii. Paweł zauroczył się w Marcie i to właśnie z nią postanowił kontynuować program, grzecznie dziękując pozostałym dziewczynom. Natalia przyjęła decyzję rolnika ze spokojem i życzyła szczęścia parze. Internauci byli zachwyceni zachowaniem uczestniczki w programie a swoich komplementów nie szczędzili na jej profilu na Instagramie.

Natalia zdecydowała się na opublikowanie bardzo emocjonalnego wideo. Poruszyła temat samoakceptacji i zdradziła, że bardzo ciężko było jej myśleć o sobie dobrze. Jednak teraz wiele się zmieniło:

Zaczynam się akceptować... pewniej się teraz czuje w życiu! Trochę mi z tym zeszło i było z tym różnie... Mając lat naście różnie z tym było, mając lat 20 było nawet ok, mając lat 30 było słabo... każdy ma jakieś wady i kompleksy, ale czy nie powinniśmy siebie zaakceptować i UWAGA pomóc innym też to zrobić... Nie dajmy sobie wmówić, że mamy brzydkie to czy tamto... Wszystko jest piękne na swój sposób i po co z tym walczyć... Po różnych wydarzeniach w życiu szukałam winy w sobie czemu tak się stało... Straciłam swoją pewność teraz wiem, że pewne siebie osoby lepiej sobie radzą z krytyką i są też lepsi dla innych...

Myślicie, że Natalię odmienił udział w programie "Rolnik szuka żony"? A może wpływ na to mogła mieć nowa relacja? Czujni internauci zauważyli, że może coś ją łączyć z bratem Pawła, a to wszystko przez jeden wpis, który pojawił się u niej na Instagramie. Natalia, niedługo po odejściu z "rolnika" opublikowała wpis, w którym podsumowała swój pobyt w programie. Przyznała, że przeżyta przygoda pomogła jej "odnaleźć siebie". Doceniła, że doznała wielu wartościowych ludzi, wymieniając również Roberta, brata Pawła. Internautów szczególnie zainteresował szczegół, że przy jego nicku dodała zakochaną emotikonę

Jak człowiek chce to z każdej przygody wyciągnie dużo, ta przygoda pomogła mi odnaleźć SIEBIE... dała możliwość poznania super ludzi... wymienię tu tego złośliwca tez @jaba0909 [mowa o Robercie, bracie Pawła - przyp. red.]😍 (...)

Robert, brat Pawła oczywiście zareagował na wpis:

- Ale ze złośliwca 😜

- Starałam się wybrać najcieplejsze określenie Ciebie 😁 - odpisała Natalia

Czyżby na gospodarstwie Pawła zrodziło się więcej niż jedno uczucie?!

