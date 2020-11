"Rolnik szuka żony": Paweł i Marta są razem? Internauci piszą o kolejnych dowodach

Siódma edycja "Rolnik szuka żony" jest dosyć zaskakująca. Wygląda na to, że tylko niektórzy uczestnicy faktycznie walczą o miłość, a inni czekają jedynie do końca programu. W ostatnim odcinku za sprawą zaskakującego żartu Pawła jego relacja z Martą stanęła pod znakiem zapytania. Kobieta zdecydowała, że wraca do domu, a rolnik za wszelką cenę starał się przekonać ją by została, bo tylko na niej tak naprawdę mu zależy. Czy para doszła do porozumienia?

Wygląda, że to możliwe. Niedawno internauci odkryli, że Marta i Paweł byli razem na weselu, które odbyło się na koniec wakacji, a teraz pojawiła się kolejna sugestia, że nadal spotykają się po programie...

Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony" są razem?

Fani "Rolnik szuka żony" w komentarzach na oficjalnych kontach programu wprost piszą, że kibicują Marcie i Pawłowi, bo to jedyna para z siódmej edycji, która faktycznie widać, że jest sobą zainteresowana. Paweł już w pierwszych odcinkach programu podkreślał, że rodzi się uczucie do jednej z kandydatek, ale stara się je tłumić, bo chce być fair wobec pozostałych. Nie do końca się to udało i w końcu wyznał Marcie, że jest nią najbardziej zainteresowany.

Internauci sugerują, że para nadal jest razem. Pod filmem z ich udziałem jeden z fanów programu napisał, że ostatnio Marta i Paweł byli razem w Kazimierzu:

Ostatnio byli razem w Kazimierzu. Niech im się wiedze - napisał jeden z Internautów.

Czy to prawda i rzeczywiście są razem? Jak wiadomo nagrania do "Rolnik szuka żony" już dawno się zakończyły, a skoro Marta i Paweł nadal są widywani razem to oznacza, że mogą się spotykać. Pewność będzie można mieć jednak dopiero po zakończeniu tej edycji show TVP.

Myślicie, że ten komentarz jest prawdziwy?

Zobacz także: Rolnik Szuka Żony 7: Ilona i Maciej będą parą? Internauci wątpią, czy dziewczyna zostanie na wsi

Instagram

Pierwsza randka pary nie przebiegała w zbyt dobrej atmosferze, a Marta postanowiła wrócić do domu.

screen Rolnik szuka żony TVP

W drodze powrotnej ze spotkania Paweł za wszelką cenę chciał przekonać Martę, aby została na gospodarstwie. Czy mu się udało?