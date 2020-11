Rolnik Szuka Żony 7: Ilona i Maciej będą parą? Internauci wątpią, czy dziewczyna zostanie na wsi

W siódmym odcinku "Rolnik szuka żony" 7 Maciej zdecydowanie zauroczył się jedną ze swoich kandydatek. Najpierw rolnik zdecydował się zabrać na randkę Ewelinę i poinformował ją, że jej przygoda na jego gospodarstwie dobiega końca. W ten sposób wykazał się wobec kobiety dojrzałością, bo obawiał się, że niepotrzebnie może się zaangażować, a on sam nie chce nikogo skrzywdzić. Potem Maciej wybrał się na romantyczne spotkanie z Iloną. To spotkanie przebiegało już w zupełnie inne atmosferze, a rolnik wyraźnie podrywał kobietę i żartował nawet o ślubie. Co na to Ilona?

Ilona i Maciej będą parą? Internauci piszą wprost, że Ilona nie zostanie na wsi

Ilona początkowo cieszyła się z zaangażowania Macieja i z uśmiechem słuchała jego komplementów, ale kiedy zaczęli poważniej rozmawiać o związku i oczekiwaniach kobieta wprost zapytała rolnika czy w swoim napiętym grafiku znajdzie czas na randki. Kiedy Maciej bez wahania odpowiedział, że tak - Ilona mimo wszystko powiedziała wprost, że nie wydaje jej się to tak proste, szczególnie po tym, co zobaczyła, mieszkając kilka dni w jego gospodarstwie. Jak wiadomo rolnik nie miał nawet chwili na odpoczynek! Ilona podczas randki dodała też wprost, że nie chce zamykać się na świat i chce dalej się realizować. Wyraźnie dała odczuć Maciejowi, że u jego boku może to być trudne.

Po randce Macieja i Ilony, chociaż była udana, Internaucie nie mają wątpliwości, że kobieta nie zostanie na gospodarstwie, mimo całej sympatii dla kobiety:

A mi wydaje się że Ilona nie będzie chciala zostać na wsi...Chyba będzie czuła sie jak niewolnica..

Fajna pozytywna ale myślę że ona wróci do domu.

Też tak sądzicie?

fot. screen "Rolnik szuka żony"

Początkowo faworytką Macieja była Monika, ale już po pierwszym dniu na gospodarstwie okazało się, że to Ilona podbiła serce rolnika.

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Maciej ostatecznie wybierze Ilonę?