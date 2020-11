Paweł i Marta w ostatnim odcinku „Rolnik szuka żony” dostarczyli widzom programu sporą dawkę emocji. Podczas wspólnej randki, która przebiegała w niezbyt przyjemniej atmosferze uczestniczka zdecydowała, że opuszcza program i wraca do domu do córki. Paweł zaskoczony taką decyzją próbował przekonać Martę, aby została i w końcu zdradził swoje uczucia wobec niej! Internauci po siódmym odcinku nie mają wątpliwości, że para pasuje do siebie, a teraz okazuje się, że w sieci pojawiło się nagranie z wesela, na którym widać, że para była razem! To oznacza, że Paweł i Marta spotykają się po zakończeniu emisji "Rolnik szuka żony"?

Paweł i Marta po programie nadal są razem? Zdradziło ich nagranie w sieci

Już podczas randki z Martą Paweł wspomniał, że zaprosił ją na wesele. Kobieta wtedy szczerze wyznała, że jeśli nadal będzie chciał z nią pójść - ona da mu odpowiedź. Teraz okazuje się, że już po zakończeniu nagrań na koniec wakacji, para pojawiła się razem na weselu. Na nagranie z uroczystości, które w mediach społecznościowych opublikował zespół muzyczny natrafili Internauci i wypatrzyli na nim Martę. Czy to oznacza, że para nadal się spotyka? Niedawno sam Paweł zdradził co nieco na ten temat.

Obejrzyjcie nagranie. Widać na nim Martę w kolorowej sukience i japonkach, jak tańczy kankana razem z innymi weselnikami!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" Jaka przyszłość czeka Martę i Pawła? Widzowie: "Będzie ślub"

Pierwsza randka Marty i Pawła zdecydowanie do idealnych nie należy.

screen Rolnik szuka żony TVP

Rolnik od początku wyraźnie był zauroczony Martą, ale w pierwszych odcinkach starał się tego nie okazywać.