Rolnik szuka żony: Natalia zmienia styl ubierania dla brata Pawła? Pokazała zdjęcie w seksownej mini! 

Natalia z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie zdjęcie w seksownej mini! Czyżby zmieniała styl ubierania dla brata Pawła? To miłość sprawiła, że zamiast sportowych, luźnych ubrań wybiera kobiece i stylowe kreacje? Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Natalii! Internauci są zachwyceni.

Natalia wzięła udział w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczyła o względy Pawła, jednak jak już wiemy, rolnik zdecydował, że chce stworzyć związek z inną kandydatką, Martą. Z ostatniego odcinka hitu Telewizyjnej Jedynki dowiedzieliśmy się jednak, że będąc w domu Pawła, Natalia bardzo zbliżyła się do jego brata!

Chociaż Natalia do tej pory nie napisała wprost, że spotyka się z Robertem to internauci już jakiś czas temu zauważyli, jak para flituje ze sobą na Instagramie. Ostatnio była uczestniczka "Rolnik szuka żony" przyznała, że przeszła prawdziwą przemianę. Teraz z kolei opublikowała zdjęcie w seksownej mini i zdradziła, że zaczęła wybierać bardziej kobiece stylizacje!

Mistrzyni zdjęć w lustrze 😎...Środa akcja spódnica -spódnicowa środa... Powiem Wam tak serio serio, że ta spódnica ma z 8 lat jak nic (dobrze że ma strecz to się w nią wcisnełam) W mojej szafie królują spodnie i dresy 🙈🤪 mam też sukienki, ale do tej pory zakładałam je tylko na "wyjścia" czy od święta... zmiany, zmiany, nie jest to łatwe bo dziś przez to spóźniłam się do pracy i nie zjadłam śniadania. nawet chciałam się już poddać ale nie można być mięczakiem 💪- czytamy na Instagramie.