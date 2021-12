"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała zdjęcie z nowym członkiem rodziny! Zdradziła też imię

Marta i Paweł poznali się dzięki udziałowi w siódmej edycji " Rolnik szuka żony ". Znaleźli tam nie tylko miłość, ale i ogromną popularność. Dziś są gwiazdami trzeciej edycji " Dance dance dance " i, jak się wydaje po pierwszym odcinku, mają nawet szansę na zwycięstwo w tanecznym show TVP. Okazuje się jednak, że udział w "Rolniku" był dla Marty Paszkin ogromnym stresem! Chodzi nie tylko o to, co działo się na miejscu, ale prawdziwym wyzwaniem było dla partnerki Pawła obejrzenie emisji "Rolnik szuka żony" w telewizji. Obawiała się o to, co zostanie pokazane w programie? Szokujące wyznanie Marty o programie "ja oglądałam to na środkach uspokajających"! Marta i Paweł w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" szybko stworzyli parę i sami wielokrotnie podkreślali, że gdyby nie udział w programie prawdopodobnie nie mieliby okazji, żeby się spotkać. Co prawda na początku nie było oczywiste, że Paweł wybierze Martę i jego kandydatka chciała nawet wyjechać z gospodarstwa, ale ostatecznie uczucie zwyciężyło i nadal są razem. Rolnika w pełni zaakceptowała córka Marty, Stefania, a z racji nagrań do "Dance dance dance" para zamieszkała razem. W wywiadzie z "Telemagazynem" Marta Paszkin wróciła wspomnieniami do programu "Rolnik szuka żony" i szczerze wyznała, że udział w hicie TVP wiele ją kosztował, a emisję w telewizji oglądała... "na środkach uspokajających": Udział w "Rolniku" to było dla mnie ogromne emocjonalne, psychiczne wyzwanie. Zarówno w trakcie, jak byłam, gdzie sytuacja była bardzo niecodzienna, że ledwo poznaje faceta, jadę i poznaję całą jego rodzinę, a jeszcze oprócz tego są dwie inne dziewczyny. Potem jeszcze emisja; ja oglądałam to na środkach uspokajających! Ogromny stres. -...