Małgorzata Sienkiewicz i Paweł Borysewicz to uczestnicy 4. edycji programu "Rolnik szuka żony". Śliczna blondynka do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Dlatego zdecydowała się wziąć udział w show TVP1. Małgosia ma mocny i zdecydowany charakter. Rolniczka wie, czego chce od życia i od przyszłego męża. Wbrew pozorom jej silny charakter nie odstraszył potencjalnych kandydatów do jej serca. Wręcz przeciwnie, Małgosia otrzymała naprawdę wiele listów od mężczyzn, których urzekał jej wizytówka wyemitowana na antenie TVP1 w święta.

Paweł od początku wiedział, że Małgosia jest tą jedyną. Młodszy od rolniczki chłopak ze spokojem wykonywał kolejne zadania, które wymyślała dla swoich kandydatów Małgosia. Po kilku tygodniach dziewczyna uznała, że to właśnie Paweł będzie tym, z którym spróbuje zbudować stały związek. Wygląda na to, że się udało. Ostatnio Małgosia i Paweł świętowali rok swojej znajomości. Zgrało się to z urodzinami Borysewicza. Małgosia uczciła je w wyjątkowy sposób. Jaki? Dowiesz się tego z naszej galerii!

