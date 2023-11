Reklama

Małgosia z 4. edycji "Rolnik szuka żony" ma kolejny powód do radości! Jej narzecony Paweł, wraz z przyszłym teściem odebrał poród... Rolniczka była wzruszona widokiem maleństwa.

Paweł wysłał mi messa z obory:,, cho już" z fantastyczna focia chętnego wyjścia na świat cielaczka, nie zdążyłam????, bo moi mężczyzni zadziałali sami????Zuch chłopaki! Jest nas więcej. Yupi #stadoonline #wtymmiesiacu6 #czasdodomu #takiromantycznywieczor (pisownia oryg.)

Niedano Małgosia z Pawłem cieszyli się, że pojawiła się mała jałówka.

Ogólnie koniec zimy to czas kiedy rodzi się sporo zwierząt hodowlanych. Dla Małgorzaty jest to wielki powód do radości!

oby zdrowo się chowaly maluchy, ja to zawsze też emocjonalnie podchodzę do tych porodów, normalnie jak w na dobre i na złe - napisała rolniczka w komentarzach insternatów!

Wpis rolniczki o pojawieniu się cielaczka na świecie.

Instagram

Małgosia i Paweł zaręczyli się.

Facebook/Małgorzata z Rolnik szuka żony 4

Małgosi i Paweł czasem pokazują się w telewizji, żeby skomentować, co się u nich dzieje i potwierdzić, że można wierzyć w miłość! :)

