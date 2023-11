1 z 5

Małgorzata Sienkiewicz, rolniczka z "Rolnik szuka żony 4", ma coraz poważniejsze plany. Ostatnio z Pawłem zdecydowali się na specjalny kurs! Jaki? Rozmnażania! Okazało się, że jej wybranek jest w tej kwestii szczególnie utalentowany.

O co chodzi? O zapładnianie sztuczne krów. Gosia, jednak stwierdziła, że nie bardzo ma do tego dryg. Za to Paweł jest pełen zapału.

My już po kursie inseminacji :) niby taka prosta sprawa, ale ja spasowałam... Jest za to osoba, która chce popraktykowac, zagadniecie Kto jest tym śmiałkiem ????? - napisała rolniczka!

Pokazała tez przyrząd, którym się to robi. Nie wygląda zachęcająco... Ale Pawłowi to niestraszne.

ja to się boję, nie żebym się brzydzila, widzę że Pawłowi to sprytniej idzie. Ale nauczyć się trzeba, dobrze, ze mam kogo prosić o pomoc - napisała w komentarzu Małgosia.

Zobacz: Kandydatka Pawła Szakiewicza z "Rolnik szuka żony 1" odnalazła szczęście. Wychodzi za mąż!

Widać, że Paweł już całym sercem jest oddany w prace na gospodarstwie u ukochanej :).

Za to dziś wolna niedziela i para wybrała się na randkę i korzystała z ładnej pogody. Pokazali nawet zdjęcia!

Wszystko zobaczycie w naszej galerii.

Zobacz także: "Jest nas więcej"! Małgosia z "Rolnik szuka żony" cieszy się z narodzin