Rolnik szuka żony: Maciej pożegnał ulubioną kandydatkę i niespodziewanie zmienił faworytkę! "Wiedziałam, że pojadę do domu!"

Za nami kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" pełen emocji. Z programem pożegnała się Ewelina, kandydatka Macieja. Zabrał ją na randkę i to właśnie podczas tej rozmowy powiedział jej, że musi jej podziękować za udział w programie, choć była to dla niego bardzo trudna decyzja:

Widzisz, kurczę... Polubiłem cię i to nie jest łatwe ci powiedzieć to. Widziałam, że się zaangażowałaś w to jako jedyna z dziewczyn. Ale nie chcę robić ci nadziei, żebyś sobie źle o mnie pomyślała - powiedział Maciej.