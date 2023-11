2 z 4

Katarzyna Gucwa walczyła o serce Pawła Szakiewicza w pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć oboje całkiem nieźle się dogadywali, rolnik wzdychał do innej kandydatki. Całą jego uwagę skradła śliczna i nieśmiała Natalia. To właśnie oni byli pierwszą parą, którą połączył program "Rolnik szuka żony". Paweł i Natalia snuli nawet plany na przyszłość. Ostatecznie jednak ich drogi się rozeszły, a Szakiewicz związał się ze swoją sąsiadką, z którą wziął ślub. Niedawno para świętowała 2. rocznicę tego pięknego dnia. Co więcej, Paweł po raz pierwszy został ojcem! Czy przystojny rolnik pojawił się na ślubie Kasi Gucwy? Zobacz kolejny slajd!