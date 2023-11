1 z 6

Justyna Szywała największą popularność zyskała biorąc udział w programie "Rolnik szuka żony 4". Ta artystyczna dusza walczyła o względy Karola, który - tak jak ona- kochał kwiaty i naturę. Początkowo wydawało się, że to właśnie Justyna skradnie serce rolnika. Jednak w pewnym momencie między ich dwoje wkroczyła Sara... Ostatecznie żadna z nich nie zdołała rozkochać w sobie niezdecydowanego Karola. Co ciekawe, panie zaprzyjaźniły się i do tej pory mają ze sobą kontakt!

Czym obecnie zajmuje się Justyna Szywała? Jak potoczyło się jej życie po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony"? TYLKO NAM Justyna zdradziła odpowiedzi na te pytania! Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

