Rolnik szuka żony: Rozpacz Dawida i odejście Martyny podzieliły internautów! W sieci rozpętała się prawdziwa burza

Po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" w sieci zawrzało! Scena w której Martyna mówi Dawidowi, że chce odejść i reakcja rolnika na jej decyzję wywołała wśród widzów ogromne emocje. Część fanów stanęła w obronie Dawida, a pozostali internauci krytykują rolnika za zbyt emocjonalną reakcję! Dostało się również Martynie i pozostałym kandydatkom.

Zachowanie Dawida podzieliło internautów

W minioną niedzielę, 8 listopada, Telewizyjna Jedynka wyemitowała wyjątkowo emocjonujący odcinek "Rolnik szuka żony". W ostatniej odsłonie mogliśmy zobaczyć randkę Dawida i Martyny, która - jak już wiemy- zakończyła się odejściem kandydatki rolnika z programu!

Wszystko zaczęło się już dzień wcześniej, kiedy to Dawid miał powiedzieć Martynie i Magdalenie, że być może nie wybierze żadnej z nich. Rolnik powiedział to po powrocie z randki z Magdą i przed spotkaniem sam na sam z Martyną. Martyna nie ukrywała, że słowa Dawida przekreśliły wszystko, ale pojechała wyczekiwaną randkę. Na samym początku spotkania rolnik przeprosił Martynę za niefortunną wypowiedź i wręczył jej bukiet czerwonych róż. Dawid głośno przyznał, że to właśnie Martyna jest jego faworytką! Niestety, w odpowiedzi rolnik usłyszał, że jego kandydatka chce zakończyć ich znajomość i opuścić program. Dawid zareagował bardzo emocjonalnie- rolnik płakał i osunął się na ziemię. Ta scena wywołała tysiące komentarzy na Facebooku! Część internautów broni Dawida, a pozostali krytykują jego zachowanie!

- One same nie wiedzą czego chcą, a na niego zwalają winę! Aż mi łzy poleciały jak zobaczyłam płaczącego Dawida 🙁

- Szkoda Dawida😔 jej zależało i nagle przestało

- Żal mi go najbardziej uczuciowy chłopak całej edycji

- Te dziewczyny są jakieś dziwne... przyjechały i po 2 dniach już wracają. Szkoda tych chłopaków bo tylko zmarnowały ich czas- internauci bronią Dawida.

Pozostali fani "Rolnik szuka żony" skrytykowali Dawida. Zobaczcie, co napisali!

- Mój syn tak się zachowuje ..identycznie... tylko, że ma 2,5 roku

- Facet jest niestabilny emocjonalnie. Zachowuje się jak 14-latek, któremu koleżanka zaznaczyła na kartce "NIE" na pytanie czy będzie z nim chodzić.

- Ten chłopak nie wie czego tak naprawdę chce. Każdej dziewczynie mówi to samo, przy każdej robi z siebie ofiarę.

- Martyna mądra dziewczyna a Dawid niedojrzały chłopczyk z dużą ilością marynarek i much- komentowali na Facebooku.

Widzieliście ostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony"? Żałujecie, że Martyna nie dała ostatniej szansy Dawidowi? Zobaczcie fragment ich spotkania!

