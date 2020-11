"Rolnik szuka żony": Ilona nie jest pewna uczucia Maćka? "Nie wiem, co mam o tym myśleć"

Czas na rewizyty w "Rolnik szuka żony". Maciej wreszcie poznał najbliższych Ilony. Czy zrobił dobre wrażenie na rodzicach dziewczyny? Ilona ma mieszane uczucia, co do dalszej relacji z rolnikiem:

Nasza znajomość rozwija się bardzo powoli i nie wiem, co o tym myśleć.

Przyznała również, że rolnik miał dla niej bardzo mało czasu. Czy po jego odwiedzinach w jej rodzinnym domu zmieniła podejście? Zobaczcie, jak wyglądała ich randka i jak oceniają kandydata Ilony jej rodzice!

"Rolnik szuka żony": Maciej zrobił wrażenie na rodzinie Ilony?

Podczas dzisiejszego odcinka Maciej i Ilona spędzili cudowny czas na randce! Patrząc na ich relacje trudno uwierzyć w doniesienia fanów, że rolnik ostatecznie rozstał się ze swoją kandydatką. Część internautów twierdzi, że Maciej aktualnie jest w związku z dziennikarką TVP Białystok. Czy te domysły się potwierdzą? Tego dowiemy się z pewnością w ciągu najbliższych tygodni, tymczasem oglądając dzisiejszy odcinek trudno jest uwierzyć, że mogłoby im się nie udać!

Ilona bardzo cieszyła się na przyjazd Maćka do jej rodzinnego domu, nie tylko ze względu na to, że będzie mogła przedstawić go rodzinie ale również z uwagi na tęsknotę. Martwi ją jedynie fakt, że ich relacja rozwija się bardzo powoli:

- Przez ten czas jak byłam u niego na gospodarstwie, to na pewno go polubiłam ale nie wiem, bo znajomość nasza rozwija się bardzo powoli i nie wiem, co o tym myśleć.

- Na razie to rodzaj zauroczenia, zobaczymy co będzie dalej - przyznał Maciej

- Nie daje mi sygnałów, że mu zależy, może też nie chce tego jakoś przyspieszać, albo też nie czuje zbyt wiele do mnie, bo nie było czasu, aby coś się zrodziło i to tak wygląda - podsumowała Ilona

Ilona przyznała, że mieli dwa tygodnie przerwy od ostatniego spotkania i w tym czasie Maciej zadzwonił do niej jeden raz. Rodzice Ilony również nie kryli nadziei, że mają nadzieję na trwały związek córki:

- Nie wiem czy Ty jesteś nią zainteresowany czy to tylko tak i minie? - zapytała mama

- Gdybym nie był zainteresowany Ilonką i nie chciał jej poznać to nie zawracałbym Państwu głowy - zapewnił Maciej

Wybranek Ilony zrobił bardzo dobre wrażenie na całej rodzinie. Ilona również przygotowała dla Macieja kilka niespodzianek. Pokazała mu swoje instrumenty, o których wspominała jeszcze w liście a także zabrała go na romantyczną randkę do kina, gdzie zamiast wyświetlanego filmu to ich relacja grała główną rolę. Następnie wybrali się na romantyczny wypad do parku.

Przy nim czuje się dobrze i bezpiecznie i oby tak dalej. (...) Dzisiejszy dzień zaliczam do udanych i jest to krok do przodu w naszej relacji z Maćkiem

Jedynym problemem zdaje się być brak czasu rolnika często spowodowany jego pracą na gospodarstwie. Myślicie, że uda im się znaleźć złoty środek, a doniesienia pojawiające się w mediach, odnośnie tego, że nie utrzymują już kontaktu okażą się błędne?

Maciej udał się z rewizytą do Ilony. Wybranka przygotowała dla niego mnóstwo atrakcji. Między innymi wybrali się na randkę do kina.

Ilona początkowo nie była pewna uczuć Maćka, ponieważ miała wrażenie, że ich relacja rozwija się bardzo wolno. Jednak po dniu spędzonym w towarzystwie ukochanego, przyznała, że wszystko jest na dobrej drodze. Myślicie, że stworzyli udany związek?