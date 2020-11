Rolnik szuka żony: W sieci pojawiło się zdjęcie z randki Macieja z 7. edycji! Spójrzcie na te czułe gesty

Jak wyglądała randka Macieja i Ilony z "Rolnik szuka żony"? Czy między rolnikiem a jego kandydatką zaiskrzyło? W sieci pojawiło się zdjęcie, które mówi wszystko! Musicie zobaczyć, fotkę ze spotkania Macieja i Ilony. Widać, że humory im dopisywały i randka się udała. Jak oni na siebie patrzą!

Randka Ilony i Macieja z "Rolnik szuka żony 7"

Ilona i Maciej są uczestnikami najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż od samego początku faworytką rolnika była Monika, nauczycielka, która mieszka blisko jego gospodarstwa, to w ostatnią niedzielę okazało się, że Maciej wybrał właśnie Ilonę. Oznacza to, że w następnym odcinku programu Maciej odwiedzi swoją wybrankę w jej domu. Jak zakończy się wizyta rolnika dowiemy się już w najbliższą niedzielę, 29 listopada. Już teraz możemy jednak zobaczyć zdjęcie z randki Macieja i Ilony! Na Facebooku pojawiła się romantyczna fotka pary.

Ten, kto mówi, że nigdy się nie bał, albo nie ma wyobraźni, albo po prostu kłamie 🙂. A jednym z bardziej stresujących momentów w życiu jest ten, w którym poznajesz swoich teściów - czytamy.

Ilona i Maciej na zdjęciu czule patrzą sobie w oczy i widać radość na ich twarzach- aż trudno uwierzyć w to, co donoszą internauci o ich związku! Przypominamy, że część fanów "Rolnik szuka żony" już od kilku tygodni donosi, że rolnik rozstał się ze swoją kandydatką. Ostatnio pojawiły się plotki, że w finale dowiemy się, że Maciej zerwał kontakt z Iloną. Co więcej, część internautów sugeruje, że dziś rolnik znalazł swoje szczęście u boku dziennikarki TVP Białystok! Jaka jest prawda? Żeby poznać odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości musimy poczekać na finał siódmej edycji "Rolnik szuka żony"!

Teraz spójrzcie na romantyczne zdjęcie z randki Macieja i ilony! Myślicie, że wciąż są razem?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Monika zdradziła czy znała Macieja przed programem! "Chciałam zagadać, ale mnie olał"

Maciej i Ilona na romantycznej randce.

Ten, kto mówi, że nigdy się nie bał, albo nie ma wyobraźni, albo po prostu kłamie :). A jednym z bardziej stresujących... Opublikowany przez Rolnik szuka żony TVP Czwartek, 26 listopada 2020

Myślicie, że ich związek przetrwał próbę czasu?