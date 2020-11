Rolnik szuka żony: Dawid już nie rozpacza za Martyną? Rolnik pokazał zdjęcie z tajemniczą brunetką!

Dawid z "Rolnik szuka żony" już wyleczył złamane serce? Rolnik znalazł swoje szczęście u boku tajemniczej brunetki? Uczestnik hitu TVP podczas relacji na InstaStories opublikował zaskakujące zdjęcie, na którym pokazał, jak spędził sobotni wieczór. Okazuje się, że Dawidowi towarzyszyła tajemnicza kobieta! Czy to jego nowa partnerka?

Dawid znalazł swoje szczęscie?

Dawid jest jednym z uczestników najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Niestety, po ostatnim odcinku programu wiemy już, że rolnik nie związał się z żadną ze swoich kandydatek, które zaprosił do domu- w ostatniej odsłonie Martyna sama zrezygnowała z udziału w show, a Magdalena usłyszała od rolnika, że nic do niej nie poczuł. Dawid nie ukrywał, że od samego początku to Martyna była jego faworytką. Rolnik był zrozpaczony, kiedy kobieta powiedziała mu, że nie chce z nim być. W ostatnim odcinku Dawid nie ukrywał łez kiedy żegnał się z Martyną.

Czy Dawid wyleczył już złamane serce? Rolnik do tej pory nie zdradził, czy po wyjeździe swoich kandydatek znalazł szczęście u boku innej kobiety. Teraz jednak opublikował zdjęcie, które może wskazywać na to, że jego serce jest już zajęte! Dawid podczas relacji na InstaStories opublikował fotkę, na której widać tajemniczą kobiete z długimi, ciemnymi włosami- razem grają w grę "Rolnik szuka żony"!

Czy to nowa partnerka Dawida? Rolnik nie pokazał twarzy kobiety, ale kto wie, być może poznamy ją w finałowym lub świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony"!

Myślicie, że Dawid jest zakochany? Spójrzcie tylko, jakie zdjęcie opublikował w sieci!

Dawid pokazał zdjęcie z tajemniczą kobietą.

Czyżby rolnik się zakochał?