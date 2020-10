Rolnik szuka żony 7: Maciej zmienił faworytkę, konflikt u Dawida i intrygi Ewy. Co jeszcze wydarzyło się w 5. odcinku?

Uczestnicy „Rolnik szuka żony” spędzili pierwszą noc w gospodarstwach. Poranne wstawanie nie wszystkim się spodobało, a niektórzy zrobili z tego całkiem niezłą zabawę. Chodzi oczywiście o poranne artystyczne występy Mateusza przed lustrem. O ile w gospodarstwie Magdaleny wszyscy doskonale się bawili, o tyle u Dawida i Józefa pojawiły się pierwsze konflikty i duże rozczarowania. Dwie kandydatki rozważały odejście z programu! Co się stało?

„Rolnik szuka żony” 7: Mateusz i Paweł walczą o serce Magdaleny!

Magdalena na początek zaprosiła swoich kandydatów do karmienia byków. Mateusz z "Rolnik szuka żony" 7, ku zaskoczeniu samej rolniczki, bardzo angażował się w każdą pracę, którą wyznaczyła i starał się zaprzyjaźnić ze zwierzętami.

Chciałem złapać kontakt z tymi zwierzętami. Nie bałem się sprzątać kup. Nie bałem się pracy fizycznej. (...) Mi to się wydaje, że jestem ja, Magda i dwóch statystów - podsumował dzień w gospodarstwie Mateusz.

Okazuje się, że mężczyzna faktycznie stara się, aby Magdalena go zauważyła. Na śniadaniu próbował oczarować rolniczkę i zrobił też swój popisowy omlet. Nawet Adam widzi, że barman chce rozkochać w sobie Magdę, mówiąc: uważam, że Mateusz bardzo bezpośrednio do niej podbija. Zdecydowanie spokojniejszy jest Paweł i wygląda na to, że to on jest największym rywalem Mateusza. Na koniec dnia kandydaci urządzili sobie zawody przerzucania opon, a wygrany miał otrzymać buziaka w policzek od Magdy. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale w zapowiedzi szóstego odcinka "Rolnik szuka żony" widać płaczącą rolniczkę, która wprost mówi:

Mam wrażenie, że oni po prostu zakumplowali się i traktują to jako fajny pobyt.

„Rolnik szuka żony” 7: Monika już nie jest faworytką Macieja!

Z kolei w gospodarstwie Macieja kandydatki miały odganiać szpaki, aby nie zjadały czereśni w sadzie. Potem przyszedł czas na zawody w zrywaniu czereśni. Osoba wygrana mogła przejechać się z Maciejem ciągnikiem. Rolnik chciał, aby była to Ilona i nawet jej pomagał:

Pomagałem trochę Ilonce, bo chciałem, żeby to ona wygrała i mieć tą chwilę dla siebie, żeby się poznać lepiej - wyznał Maciej.

Rolnik przyznał też, że początkowa fascynacja Moniką mija i teraz to Ilona jest faworytką. Widać, że Maciejowi nie podoba się, że Monika jest wycofana i tak mało angażuje się w kolejne zadania:

Trochę to zniechęca, że Monika tak mało się angażuje w to, co tutaj dzieje. Nie zamierzam nikogo poprawiać, każdy jak się zachowuje, tak się zachowuje. Po co to mam zmieniać?

Wygląda na to, że nie tylko Maciej był rozczarowany, ale również Monika. Nauczycielka szczerze wyznała, że im dłużej jest w gospodarstwie rolnika, tym bardziej zainteresowanie nim mija:

Nie należę do osób, które są zazdrosne. Obserwuję, jeżeli coś ma być moje to moje będzie. Im dłużej tu jestem, tym bardziej mam wrażenie, że więcej czasu poświęca dziewczynom. Może dlatego, że ja go o nic nie pytam, a one cały czas zadają pytania. Ja lubię takie kontakty jeden na jeden. Dziewczyny mają większą siłę przebicia.

Pierwsze konflikty w „Rolnik szuka żony”

Tymczasem w gospodarstwie Józefa w "Rolnik szuka żony", Ewa postanowiła zrobić wszystko, aby zdobyć serce rolnika, co nie spodobało się pozostałym kandydatkom. Grażyna była na tyle zbulwersowana zachowaniem Ewy, że chciała się spakować i wyjechać. Z kolei u Dawida wieczorne rozmowy z Martyną sprawiły, że pozostałe kandydatki poczuły się odrzucone, a Agnieszka postanowiła wyjechać! W szóstym odcinku „Rolnik szuka żony” dowiemy się, jaką decyzję ostatecznie podjęła!

Paweł w "Rolnik szuka żony" 7 jako pierwszą zaprosił na randkę Natalię. Potem okazało się, że mają więcej wspólnego niż mu się początkowo wydawało.

screen "Rolnik szuka żony" 7 odc. 5

Mateusz maksymalnie angażował się w każdą pracę zleconą przez Magdalenę.

screen "Rolnik szuka żony" 7 odc. 5

Marta jest faworytką Pawła. Widać, że coraz lepiej się dogadują!

screen "Rolnik szuka żony" 7 odc. 5

Sytuacja w gospodarstwie Dawida nie wygląda ciekawie. Agnieszka i Magda praktycznie nie rozmawiają z Martyną. W szóstym odcinku dziewczyny opuszczą program?