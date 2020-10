"Rolnik szuka żony 7": Mateusz, kandydat Magdy zdradził, jak potoczą się jego dalsze losy w programie?! Oto jego prywatne zdjęcia

Magdalena "Rolnik szuka żony" jest jedyną rolniczką siódmej edycji programu. Piękna 27-latka już od pierwszego odcinka wzbudziła ogromne zainteresowanie i zebrała nawet rekordową ilość listów. W ostatnim odcinku Magda wybrała trzech uczestników, których zaprosiła do swojego gospodarstwa, a wśród nich pojawił się Mateusz. Mężczyzna w ostatnim odcinku wzbudził niemałe kontrowersje swoim zachowaniem i najmocniej walczył o dziewczynę z pozostałymi kandydatami. Ostatecznie udało się i Magda zaprosiła go do swojego domu, co nie do końca pozytywnie przyjęli niektórzy fani programu, według których mężczyzna zgłosił się do "Rolnika", aby zdobyć popularność. A jaki jest na co dzień Mateusz? Faktycznie zależy mu na popularności? Wystarczy spojrzeć na jego Instagram!

Przystojny Mateusz z "Rolnik szuka żony" 7 zostanie gwiazdą programu?

Mateusz z "Rolnik szuka żony" mieszka w Trójmieście, gdzie pracuje w restauracji. Mężczyzna studiował na Akademii Morskiej w Gdyni, ale ostatecznie nie zdecydowała się na zawód marynarza. W wizytówce przedstawił się jako mężczyzna wrażliwy i lubiący kontakt z naturą. Ma nawet kota, którego znalazł w lesie i zdecydował się zapewnić mu dom. Do tej pory jego życie toczyło się wokół wielkiego miasta, czy odnajdzie się na wsi? Jak prywatnie spędza czas Mateusz z "Rolnika"?

Na Instagramie kandydata Magdaleny widać, że jest prawdziwą duszą towarzystwa. Często podróżuje i spotyka się ze znajomymi. Widać, że uwielbia różnego rodzaju imprezy i chwali się swoimi tatuażami, których ma całkiem sporą kolekcję. Na uwagę zasługuje też nazwa, jaką Mateusz ma na swoim Instagramie -"mati_rolniq" - to brzmi dosyć wymownie! Czyżby uczestnik już został rolnikiem? Co prawda kandydaci nie mogą zdradzić nic na temat programu aż do zakończenia jego emisji, ale nazwa Instagrama Mateusza dosyć mocno sugeruje, że Magdalena mogła go wybrać!

Zobaczcie zdjęcia uczestnika!

Internauci są zaskoczeni faktem, że Magdalena wybrała Mateusza. W komentarzach pojawiły się sugestie, że mężczyzna chce jedynie wypromować się w programie.

screen "Rolnik szuka żony"

A jak prywatnie Mateusz spędza czas? Zobaczcie!