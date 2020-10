"Rolnik szuka żony" 7: Maciej i Monika spotykali się przed przyjazdem na gospodarstwo? Mieszkają niedaleko siebie!

Siódma edycja "Rolnik szuka żony" wzbudza ogromne emocje głównie za sprawą kilku uczestników. Chodzi oczywiście o Józefa, Mateusza i... Macieja. Okazuje się, że faworytką Macieja od momentu, kiedy przeczytał list - jest Monika. To na jej przyjazd rolnik najbardziej czekał, ale szybko okazało się, dziewczyna patrzy na pozostałe kandydatki z wyższością i niechętnie angażuje się we wspólne rozmowy. Już wcześniej czujne oko Internautów dostrzegło, że Monika jest prawdopodobnie znajomą Seweryna z szóstej edycji programu, a teraz okazuje się nauczycielka mieszka niedaleko Macieja. Na podstawie zachowania pary niektórzy Internauci uważają, że para spotykała się zanim Monika przyjechała do gospodarstwa rolnika!

Maciej i Monika z "Rolnik szuka żony" 7 spotykali się przed przyjazdem nauczycielki na gospodarstwo?

Maciej z "Rolnik szuka żony" wydaje się zauroczony Moniką. Jego zachowanie nie do końca jest pozytywnie oceniane przez widzów z racji tego, że zdaniem Internautów powinien zachować się fair w stosunku do swoich kandydatek i jeśli już jest zakochany w jednej z nich, nie powinien dawać nadziei pozostałym kobietom.

To nie jedyny zarzut w stosunku do rolnika! Niektórzy Internauci w komentarzach na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" na Facebooku wprost piszą, że zachowanie Macieja i Moniki wskazuje na to, że mogli się spotykać zanim nauczycielka przyjechała do jego gospodarstwa. Okazuje się, że mieszkają oni ok. 30 km od siebie: Maciej pochodzi z Chlebna, a Monika ze Złotowa.

Mam wrażenie jakby z Monika się widział przed rozpoczęciem nagrań. Jakos tak pewna siebie i on w nią tez wpatrzony. Zbyt pewnie tam się czuje. Jak dla mnie on wyboru już dokonał. Ale może się mylę. tak myślę, że mogli spotkać się przed nagraniami już. Ten Maciej sprawia dobre pierwsze wrażenie. A różnie może być. Seweryn początek też miał dobry. A wyszło później jakie z niego ziółko.

Co więcej pojawiły się sugestie, że Maciej zna Seweryna i jego obecną partnerkę. Rolnik z 6. edycji prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w powiecie złotowskim, czyli tam, gdzie mieszkają też Monika i Maciej:

Czytałam tu w komentarzach, że Monika to znajoma Seweryna ( nawet była w TV w poprzedniej edycji na spotkaniu Seweryna że znajomumi). Natomiast Maciej podobno tak lajkuje zdjęcia obecnej dziewczyny Seweryna, także pewnie się znają. Ta nauczycielka to dobra aktorka..nie nadaje się na wies..

Wygląda na to, że w gospodarstwie Macieja sporo będzie się działo! Czy zauroczony w Monice rolnik odeśle pozostałe kandydatki, jak zrobił to Grzegorz Bardowski? Ta edycja jest pełna zaskoczeń, a to dopiero początek!

Monika po przyjeździe do gospodarstwa Macieja była zdystansowana wobec pozostałych kandydatek i zachowywała się tak, jakby nie musiała już starać się o względy mężczyzny.

Maciej nie ukrywał radości na widok Moniki. Oboje bardzo serdecznie się przywitali.

Już podczas pierwszego spotkania Maciej był zauroczony Moniką.