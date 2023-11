Marta Manowska w rozmowie z portalem natemat.pl zdradziła, czy czuje się podrywana przez uczestników programu "Rolnik szuka żony".

Nie czuję, żeby mnie ktoś podrywał. My wszyscy wiemy, jakie są nasze role w tym programie i każdy wie, czego chce. Uśmiechniemy się do siebie, złapiemy za ręce, bo sobie przekazujemy siłę w tych trudniejszych momentach albo się przytulimy na powitanie. To są bliskie kontakty, bo przecież rozmawiamy o emocjach, uczuciach i takich sprawach, jakie porusza się z najbliższymi przyjaciółmi. Nigdy jednak nie czułam, że jestem adorowana przez moich bohaterów. Nigdy ja też nikogo nie adorowałam- zapewnia gwiazda TVP.