Miłość Roksany Węgiel i Kevina Mgleja nieustannie wzbudza spore kontrowersje. Jednocześnie jednak ta kwitnie z dnia na dzień. Do tego stopnia, że zakochani już niebawem ze sobą zamieszkają. Zanim jednak to się stanie, muszą wyremontować kupione mieszkanie. Jak przebiegają prace remontowe? Wokalistka zdradziła to w naszym wywiadzie!

Roksana Węgiel na temat mieszkania

W czwartkowy wieczór, 27 lipca Roksana Węgiel i Kevin Mglej przybyli na premierę filmu. Popularna wokalistka nie tylko olśniła wszystkich swoją koronkową kreacją, ale także z chęcią porozmawiała z reporterem Party.pl, poruszając wiele ciekawych tematów. Ulubienica fanów zdradziła między innymi, co sądzi o sytuacji z wróżką, która wywróżyła jej rychłe rozstanie z partnerem. Nie mogło zabraknąć także tematu ślubu oraz wspólnego zamieszkania z producentem muzycznym.

Jakiś czas temu Roksana Węgiel poinformowała o kupnie mieszkanie, w którym zamieszka razem ze swoim ukochanym. Ostatnio wspominała o tym, że prace remontowe nie idą gładko. Teraz okazuje się, że coś się zmieniło w tej kwestii:

- Ekipa naprawdę się sprawdza. Remont postępuje, więc pewnie skończy się w planowanym terminie - wyznała.

Gwiazda zdradziła także termin, w którym mieszkanie będzie gotowe. Jeżeli jesteście go ciekawi, koniecznie zobaczcie cały wywiad!