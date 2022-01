Roksana Węgiel zaskoczyła nowym zdjęciem. Internauci dyskutują nad jej wyglądem

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Koncerty, płyty, eventy, sesje zdjęciowe - to wszystko przekłada się na całkiem spore gaże, a co za tym idzie, Roksana Węgiel może pozwolić sobie na zakupowe szaleństwa. Gdzie najczęściej ubiera się młoda artystka? Roksana Węgiel w rozmowie z se.pl zdradziła, gdzie kupuje ubrania i ile na nie wydaje... Roksana Węgiel zdradza, jakie kwoty wydaje na zakupach Roksana Węgiel na przestrzeni lat przeszła sporą metamorfozę i z grzecznej dziewczynki zmienia się w pewną siebie kobietę, która sięga po coraz odważniejsze stylizacje. Niektóre stroje piosenkarki budzą kontrowersje , szczególnie jeśli odsłaniają zbyt wiele. A jakie ubrania nosi na co dzień Roksana Węgiel? Okazuje się, że zwyciężczyni "The Voice Kids" stawia przede wszystkim na ubrania z sieciówek, ale nie tylko... Staram się rozsądnie to robić. Nie ma dla mnie różnicy, czy noszę ciuchy od projektantów, czy z sieciówek. Jeśli coś mi wpadnie w oko to sobie kupuję Gwiazda jest inspiracją dla swoich fanek, które często sięgają po podobne zestawy do tych, które ona sama nosi. Roksana Węgiel nie ukrywa, że to dla niej miłe, a sama ubiera się tak, aby przede wszystkim dobrze się czuć w wybranym zestawie. A ile wydaje na ubrania? Okazuje się, że nie zwraca uwagi na ceny na metce, jeśli coś jej się spodoba - to kupuje! To jest bardzo miłe, kiedy ktoś mi mówi, że jestem dla niego inspiracją. Naprawdę mega miłe… Ubieram się tak jak czuję, w to, co mi się podoba, co wpadnie w oko. Staram się tak dobierać stylizacje, żebym się dobrze w tym czuła. Nie zwracam uwagi na to, czy coś kosztuje czy 5000 czy 50 zł, ale jak mi się coś spodoba to nie mam problemu z tym, by się ubierać w sieciówce. Na co dzień przede wszystkim...