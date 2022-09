Roksana Węgiel zaskakuje wyznaniem: "Starsi mężczyźni za bardzo próbują dążyć do kontaktu fizycznego"!

Roksana Węgiel wielokrotnie w wywiadach wspominała o tym, że pogodzenie nauki i kariery muzycznej nie jest łatwe. Szczególne teraz, kiedy artystka stała się tak rozpoznawalna i oprócz koncertów, występuje też w reklamach i kampaniach. Natłok obowiązków już dawno nie pozwalał jej na to, aby regularnie chodziła do szkoły. 14-latka przyznała jakiś czas temu w rozmowie "Faktem", że nie ma czasu chodzić do szkoły : Czasami jest teraz ciężko znaleźć czas na chodzenie do szkoły. Staram się zawsze brać książki do auta albo busa i uczę się tam, bo nie mam innego wyjścia - powiedziała wokalistka w rozmowie z "Faktem". Teraz gwiazda szczerze wyznała, jak trudnym doświadczeniem było skończenie szkoły podstawowej! Zobaczcie, co napisała... Co Roksana Węgiel sądzi o swojej podstawówce? Roksana Węgiel w tym roku kończy szkołę podstawową, w której uczyła się tradycyjnym trybem. Jednak dla nastolatki okazało się to bardzo trudne i zdecydowała się w szkole średniej na indywidualny tryb nauczania. Takie rozwiązanie pozwoli jej na bardziej elastyczną edukację: Będzie mi lżej. Skończyć podstawówkę to był hardkor , bo ciągłe wyjazdy nie pozwalały mi na to, żeby spokojnie usiąść z książką i się pouczyć - powiedział szczerze o podstawówce Roksana Węgiel. Do tej pory Roksana Węgiel uczyła się głównie w samochodzie podczas przejazdów z koncertu na koncert. Teraz ma nadzieję, że będzie łatwiej ponieważ nie będzie musiała dbać o frekwencję: Teraz nauczyciele będą dostosowywać się do mnie. - przyznała młoda gwiazda Artystka dodała, że planuje zdać maturę, jest to dla niej ważne. Sądzicie, że jej się uda? Zobacz także : Julia Wieniawa mocno o Roksanie Węgiel: "Już jej nie lubią, bo..." Ma rację? ...