Roksana Węgiel wraca z nową muzyką! Młoda wokalistka pojawiła się dziś w studiu "Dzień Dobry TVN", by zaśpiewać na żywo singiel "Głośniej", zwiastujący jej nowy album, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Przed wejściem na wizję, gwiazda na Instagramie programu odpowiedziała na pytania fanów. Co zdradziła?

Roksana Węgiel nie zwalnia tempa! Już wkrótce pojawi się jej nowy album, który promuje m.in. singiel "Głośniej". Płyta ukaże się w styczniu 2023 roku i będzie doskonałym prezentem dla jej fanów z okazji... 18. urodzin gwiazdy (które wypadają 11 stycznia). Na Instagramie "Dzień Dobry TVN" wielbiciele Roxie pytali ją więc m.in. o urodzinowe plany. Jak Węgiel chce wejść w dorosłość?

Zamierzam się dobrze bawić ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi. Mam też plan medialny, ale to do ustalenia... Nie chcę za dużo spoilerować, ale będzie się działo na początku roku - mówiła tajemniczo Roksana Węgiel.

Gwiazda zdradziła co nieco również na temat nowej płyty - nowy album pokaże ją z zupełnie innej, dojrzalszej strony:

Płyta będzie przełomowa, bardziej specyficzna. To będzie coś innego, dojrzałego, bo mam w planach ją wydać w zimę, przy okazji pewnego wydarzenia. Niech to na razie zostanie tajemnicą.

Roksana Węgiel została również zapytana o... ulubioną pizzę!

Jak to powiem, to mnie zabijecie… Hawajska! Ale jak mieszkałam w Warszawie to zamawiałam pizzę z truflami - jest tak pyszna! Przewyższyła hawajską - śmiała się wokalistka.