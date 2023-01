Roksana Węgiel w nowej fryzurze i siateczkowym bikini zapowiada swoją 18. "Jestem bardzo szczęśliwa"

Najnowsze zdjęcie Roxie Węgiel zachwyciło fanów! Młodziutka gwiazda "The Voice Kids" powoli wyrasta na najpiękniejszą nastolatkę w Polsce? Roksana pokazała zdjęcie z sali treningowej do "Dance Dance Dance" i w uroczej stylizacji z dość odważnym dekoltem złożyła życzenia z okazji Dnia Kobiet: Każdej z Was życzę dużo miłości do samej siebie!🌷 - napisała w sieci. Jej nowe zdjęcie wywołało lawinę komentarzy. Zobacz także: Roksana Węgiel zdradziła, jakie jest jej taneczne marzenie. Wybrała prawdziwą diwę! Wcale się nie dziwimy! "Dance Dance Dance": Roxie Węgiel w kontrowersyjnym topie Roxie Węgiel szturmem podbiła polską scenę muzyczną. Kiedy stała się najpopularniejszą nastolatką w Polsce miała zaledwie 12 lat. W tym roku obchodziła już 16 urodziny, a na swoim koncie ma sporo imponujących osiągnięć! Te największe to wygrana w pierwszej edycji "The Voice Kids", a kilka miesięcy później pierwsza w historii Polski wygrana na Eurowizji Junior. Kariera nastolatki nabrała tempa, a sama Roxie realizowała projekty, o których jej starsze koleżanki z branży mogły tylko marzyć. Aktualnie Roxie spróbuje swoich sił na parkiecie "Dance Dance Dance", czy i tu okaże się bezkonkurencyjna? Póki co, w sieci pokazuje relacje zza kulis przygotowań do tanecznego show. Roksana Węgiel intensywnie trenuje ale również nie zapomina, że chodzi nie tylko o rywalizację ale przede wszystkim o świetną zabawę. W trakcie przerwy w treningach znalazła również czas, aby złożyć życzenia swoim obserwatorkom z okazji Dnia Kobiet. Nastolatka podkreśliła ważną rolę samoakceptacji: Wszystkiego najlepszego kobietki!💖💖💖 Każdej z Was życzę dużo miłości do samej siebie!🌷 Przy okazji nie sposób nie...