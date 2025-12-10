Roksana Węgiel ma zaledwie 20 lat, a już może poszczycić się wygraną w "The Voice Kids" i na Eurowizji Junior, a także mianem jednej z topowych polskich wokalistek młodego pokolenia. Choć jej codzienny grafik pęka w szwach, artystka stara się wykorzystać każdą chwilę na spędzenie czasu z ukochanym mężem. Tym razem para wybrała się na narty, co o mały włos nie skończyło się dla Roxie poważną kontuzją.

Roxie Węgiel zaliczyła upadek na stoku

Roksana, tuż po koncercie mikołajkowym Polsatu, wyjechała z mężem, Kevinem Mglejem, na zimowy urlop do Szwajcarii. W czasie wypoczynku para korzystała z uroków Alp, a Roksana aktywnie relacjonuje swój pobyt w mediach społecznościowych.

Jedna z przygód narciarskich Roksany zakończyła się jednak upadkiem, który o mały włos, a mógł nieść za sobą opłakane skutki. Artystka zjeżdżając na nartach, straciła równowagę i przewróciła się, co zostało uchwycone na nagraniu. Wideo szybko trafiło do jej obserwatorów na Instagramie. W opisie nagrania napisała z humorem:

Strój narciarski: 10/10. Umiejętności narciarskie: 2/10, ale 100/10 za próbę zaimponowania mojemu mężowi

Zachowanie piosenkarki pokazuje, że potrafi podejść do siebie z dużym dystansem i nie boi się dzielić zabawnymi momentami ze swojego życia.

Mąż Roksany Węgiel, Kevin Mglej, również dzielił się wspomnieniami z ich wspólnego pobytu w Alpach. Na swoim profilu opublikował zdjęcia z wyjazdu, pod którymi zamieścił komentarz: „Najlepszy wyjazd”. Na ten wpis Roksana odpowiedziała krótko, lecz wymownie: „wow”.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej budują wymarzony dom

Wyjazd na narty z pewnością pozwoli parze przygotować się na niezwykle wymagający czas. Mowa nie tylko o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia czy Sylwestrze. Kilka tygodni temu para dumnie poinformowała, że udało im się zakupić działkę pod Warszawą, gdzie już niebawem stanąć ma ich wymarzony dom.

Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę powiedziała dla Radia ESKA.

Nie możemy doczekać się, aż Roksana Węgiel pochwali się pierwszymi postępami w pracach budowlanych.

