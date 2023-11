Natalia Kukulska należy do grona doświadczonych wokalistek, które już od wielu lat występują na scenie. Córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego debiutowała w 1986 roku i choć od tego czasu minęły prawie cztery dekady, zainteresowanie artystką nadal jest bardzo duże. Nasza reporterka postanowiła zapytać ją, co sądzi o młodym pokoleniu muzyków, którzy podbijają branżę.

Natalia Kukulska ocenia młode gwiazdy

W rozmowie z naszą reporterką Natalia Kukulska została zapytana, co sądzi o poziomie młodych artystów w Polsce, którzy coraz częściej sprzedają nie tylko pełne sale, ale nawet i całe stadiony. Jako przykład podała Roksanę Węgiel. Natalia Kukulska przyznała, że nie śledzi uważnie wschodzących gwiazd, ale wie, co dzieje się w branży i uważa, że nowe głosy wnoszą do niej wiele dobrego.

''Śledzę'' to może jest za dużo powiedziane, ale mam pojęcie, co się dzieje. Przede wszystkim nie należę do tych, którzy mówią: ''ach, ta dzisiejsza młodzież''. Uważam, że scena ma się świetnie — powiedziała Natalia Kukulska.

W dalszej części 47-letnia wokalistka zauważyła, że branżę mocno odmieniło pojawienie się internetu oraz mediów społecznościowych, które pomagają wypłynąć młodym wykonawcom. Dodała jednak, że nie zawsze to, co się jej podoba, dociera do szerokiej publiczności. Zaznaczyła, że kibicuje wschodzącym gwiazdom.

Może nie wszystko, czego ja bym sobie życzyła artystycznie, wypływa na te najszersze wody, ale naprawdę jest dużo świetnych artystów. Poziom jest wspaniały. Myślę, że internet też spowodował, że łatwiej się weryfikują się ci artyści. (...) Bardzo dopinguję. Ja w ogóle pracuję z młodymi ludźmi. Lubię się karmić ich energią i dawać im swoje doświadczenie, więc to się tak uzupełnia — wyjaśniła.

Roksana to idealny przykład młodej gwiazdy, która zdobyła ogromną popularność już jako nastolatka. Aż trudno uwierzyć w to, że wokalistka dopiero w tym roku skończyła 18 lat, ponieważ zdążyła się zadomowić na scenie. Obecnie omawia się nie tylko jej karierę, ale także życie prywatne. Szczególnie po zaręczynach. Przypominamy, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyznaczyli już datę ślubu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze o młodych muzykach sądzi Natalia Kukulska, obejrzyjcie nasz materiał wideo w całości. Zgadzacie się z gwiazdą?