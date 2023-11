Roksana Węgiel jest młodą gwiazdą, która cieszy się ogromną popularnością. Każda jej stylizacja jest szeroko komentowana, ale sama wokalistka nie spodziewała się, że jej nowy look spotka się z tak krytycznymi i wręcz wulgarnymi opiniami ze strony Internautów. Zobaczcie, o którą stylizację chodzi! Czy wygląd Roksany faktycznie jest aż tak oburzający?

Roksana Węgiel pojawiła się na przedpremierowym pokazie filmu „Manu. Bądź sobą”. Młoda piosenkarka zaprezentowała się w seksownej stylizacji z dużym dekoltem. Niestety tym razem ten zestaw nie przypadł do gustu niektórym fanom wokalistki. Internauci stwierdzili, że ta stylizacja jest za odważna dla 14-letniej dziewczyny i wygląda w niej jak dorosła kobieta:

Młoda, czy nie za duży ten dekolt? Rozumiem, że jesteś gwiazda i te sprawy, nie chce się rozpisywać, ale kurde, weź masz 14 lat, a nie 18 i trochę śmieszne jest to co robisz, chodzi o zachowanie, styl ubierania, więc weź ty zachowaj godność wieku, bo jakoś nie służy dobremu wizerunkowi. Może jest ładnie, ale nie dla Ciebie, najpierw dorośnij do takich ciuchów i noś je w późniejszym wieku. Masz jeszcze czas, spokojnie.

Wierni fani gwiazdy stanęli w jej obronie, twierdząc, że jako artystka ma prawo do odważniejszego wizerunku:

Nie widzę w tym stroju nic przesadzonego. Jak by założyła dekolt po pępek no to rozumiem ale lekki dekolt co w tym zlego?

Najpiękniejsza ????