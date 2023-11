Roksana Węgiel od kilku miesięcy nie jest już singielką! Zwyciężczyni Eurowizji Junior spotyka się z Danielem Yastremskim, którego poznała podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Para rywalizowała ze sobą na scenie, a dziś wspólnie koncertuje! Ich najnowsza piosenka "Nie zmienisz mnie" podbija serca fanów. Posłuchajcie!

Roksana i Daniel śpiewają "Nie zmienisz mnie"

Roksanę Węgiel i Daniela Yastremskiego połączyła miłość do muzyki. Nastolatkowie walczyli o pierwsze miejsce na Eurowizji Junior. Ale jak dobrze wiemy, to nasza Polka wróciła do kraju z nagrodą. Roksana na konkursie "wygrała" również miłość. Ona i pochodzący z Białorusi Daniel Yastremski od kilku miesięcy są nierozłączni.

Nastolatkowie nie chcą się rozstawać, dlatego zaczęli wspólnie koncertować. W weekend wystąpili w Jastrzębiu Zdroju. Bilety na koncert sprzedały się w mgnieniu oka. Fani Roksany Węgiel nie wiedzieli, że u jej boku pojawi się starszy od niej o rok jej chłopak. To była wielka niespodzianka i jak się okazuje, bardzo trafiona!

Ten dzień zapamiętam na zawsze! Niesamowicie było występować z Roksaną na tej samej scenie. Dziękuję Ci - pisał kilka dni temu Daniel na swoim Instagramie. Kocham Cię - odpisała mu Roxie.

Piosenka "Nie zmienisz mnie" bardzo przypadła fanom do gustu. Na oficjalnym profilu Roksany w ciągu 15 godzin obejrzano ją 14 tysięcy razy. A jeden z fanów występ udostępnił w serwisie YouTube od razu po koncercie, gdzie wyświetlono go blisko 90 tys. razy.

A co o występie napisała Roksana Węgiel?

Kochani! Posłuchajcie utworu "Nie Zmienisz Mnie", który po raz pierwszy wykonałam w duecie z Danielem Yastremskim. Piosenka w wersji studyjnej znajdzie się na mojej debiutanckiej płycie - napisała 14-latka.

Posłuchajcie występu Roksany i Daniela! My jesteśmy zachwyceni piosenką i oczywiście parą! :)

Nastolatkowie spotykają się ze sobą od kilku miesięcy

