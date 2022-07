Roksana Węgiel w głęboko wyciętym bikini. Tak odważnego zdjęcia jeszcze nie pokazywała

Roksana Węgiel nie boi się zaskakiwać swoich fanów! Nastoletnia gwiazda, która niedawno świętowała swoje 16. urodziny uległa narodowej pasji Polaków i zdecydowała się na morsowanie. Piosenkarka nie weszła jednak do lodowatej wody, ale w stroju kąpielowym "wykąpała się" w śniegu... Roksana Węgiel zaskoczyła fanów zdjęciem w bikini, na którym pozuje na śniegu! Morsowanie w obliczu pandemii, kiedy siłownie są zamknięte stało się narodową pasją Polaków. Swoimi zdjęciami z kąpieli w zimnej wodzie w mediach społecznościowych chwalą się m.in Joanna Moro oraz Edyta Herbuś. Teraz do grona gwiazd, które pokochały morsowanie dołączyła Roksana Węgiel. Nastolatka do niedawna na swoim Instagramie pokazywała zdjęcia, które nie wywoływały kontrowersji w sieci. To się jednak zmieniło! Trzeba przyznać, że nowymi fotografiami zaskoczyła swoich fanów, którzy zupełnie się tego nie spodziewali i napisała: Kurde, ale czad! #morsowaniewśniegu - napisała na Instagramie Roksana Węgiel. Internauci są pod wrażeniem, że gwiazda zdecydowała się na morsowanie w śniegu, ale pod zdjęciem pojawiły się skrajne opinie. Jedni podziwiają jej odwagę, inni nie mogą w to uwierzyć i twierdzą, że przesadziła: - Podziwiam Roksa - Roksana oszalała - Nie wierzę 😅 - Mega😍🔥❤️ale jak patrzę na Ciebie to mi zimno 🙈😂❤️ Tylko spójrzcie na zdjęcie Roksany z morsowania w śniegu! Gwiazda wygląda, jakby zupełnie nie odczuwała minusowej temperatury... Zobacz także: QUIZ! Co wiesz o Roksanie Węgiel?! Młoda gwiazda kończy dziś 16 lat! Sprawdź, co wiesz o wokalistce! Wyświetl ten post na Instagramie. ...