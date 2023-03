Roksana Węgiel wychodzi ze studia TVP z pieskiem na rękach. Nowe zdjęcia paparazzi

Roksana Węgiel to zdecydowanie najpopularniejsza nastolatka w Polsce. Jej ambicją i zaangażowaniem w pracę można byłoby obdzielić niejednego dorosłego. Młoda artystka właśnie promuje swoją najnowszą piosenkę. W weekend odwiedziła studio "Pytania na śniadanie" i nie sposób nie zwrócić uwagi na jej stylizację. Roxie postanowiła również na zaskakującą fryzurę, która dodała jej powagi. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Roksany Węgiel. Zobacz także: Roksana Węgiel o przepracowaniu i hejcie, który "ją niszczył od środka"! Padły mocne słowa Roksana Węgiel promuje nowy singiel w "Pytaniu na śniadanie" Roksana Węgiel to zapracowana nastolatka. Niedawno wzięła udział w programie "Dance Dance Dance", który ostatecznie wygrała . Roxie nie miała łatwo w show, co nie raz przypłaciła łzami. Agustin Egurrola mimo tego, że wierzył w umiejętności młodej gwiazdy nie wahał się z surową oceną jej pierwszego występu: "nudny i szkolny". Roxie Węgiel, dorastając w show biznesie wystawiona była na ciągłą ocenę, a walka z presją nie zawsze była prosta. Popularna nastolatka jednak ciężko pracuje na swój sukces. Po zwycięstwie w tanecznym show, nie spoczęła na laurach i powróciła do muzyki. Właśnie promuje swój najnowszy singiel pt. "Korona". Z tej okazji pojawiła się w studio "Pytania na Śniadanie. Roksana Węgiel podczas ostatniej wizyty w "Pytaniu na śniadanie" postawiła na jeansową stylizację. Połączyła biały crop top z krótkimi szortami, które wyeksponowały jej wysportowaną sylwetkę. Do całości dobrała stylowy jeansowy bezrękawnik w stylu oversize. Zobacz także: "Nie jestem robotem"! Roksana Węgiel i jej mama w szczerej rozmowie o dorastaniu,...