Roksana Węgiel w wymownym nagraniu. Tak odpowiada na plotki o 26-letnim chłopaku? 

Roksana Węgiel jest największą muzyczną gwiazdą młodego pokolenia. Lada chwila kończy 18 lat i wciąż musi tłumaczyć się ze zbyt odważnych stylówek. Internauci i media rozkładają również na czynniki pierwsze jej relacje miłosne. Ostatnio głośno było na temat jej domniemanego chłopaka, który ma 26 lat i syna. Roksana Węgiel nie odniosła się do tych spekulacji, jednak teraz opublikowała w sieci wymowne nagranie. Zamknie niektórym usta?

Roksana Węgiel wymownym nagraniem odpowiada na plotki

Roksana Węgiel spędziła sylwestra z nowym chłopakiem. Życie miłosne nastoletniej gwiazdy interesuje internautów, więc by uciszyć plotki potwierdziła, że mężczyzna, w którym aktualnie jest zakochana to nie ten sam chłopak, z którym spotykała się w wakacje. "Jestem z nim od września i to bardzo szczęśliwa" - zapewniła na Instagramie. Roksana Węgiel nie zdradziła jednak personaliów swojego ukochanego, a na zdjęciach, które do tej pory publikowała również nie widać jego twarzy. Internetowym detektywom nie przeszkodziło to w spekulacjach, że Roksana Węgiel spotyka się z 26-latkiem, który ma syna. 18-latka starała się nie komentować doniesień na temat swojego życia miłosnego. Opublikowała jednak wymowne nagranie na Tik Toku:

Ktoś pokazuje ci kolejny piękny nagłówek dotyczący Twojej osoby xD 🤡

Roksana Węgiel nagrała TikToka do piosenki SZA pt. "Blind", robiąc lip sync do fragmentu "I can't see, I'm blind" [Nie mogę zobaczyć, jestem ślepy - przyp. red.]

Roksana Węgiel już od momentu wygranej na Eurowizji 2018 musiała mierzyć się z zarzutami, że kreuje się na starszą niż jest, a jej kreacje sceniczne nie są odpowiednie do jej wieku. 11. stycznia Roksana Węgiel skończy już 18 lat, jednak w świadomości wielu wciąż pozostaje 12-letnią dziewczynką z "The Voice Kids". Internauci i media śledzą każdy jej ruch. Roksana Węgiel stara się jednak podchodzić do tego z rozsądkiem. Nie zamierza się przejmować opinią, na którą nie ma wpływu.

Roksana Węgiel może jednak liczyć na wsparcie swoich fanów. W końcu jest nastolatką i ma prawo uczyć się na własnych błędach i wyrażać siebie w taki sposób, w jaki czuje. To również czas na pierwsze miłości, do których ma prawo:

- I tak najlepsze są komentarze boomerów pod tymi artykułami na fb

- Nagłówki jakby nikt nigdy nie dorastał 🤷🏼‍♀️

- No tak bo przecież wszyscy wiedzą jak to jest XDDDD

Przy okazji fani komplementują nową metamorfozę Roksany Węgiel. W modnej grzywce, dla niektórych jest nie do poznania:

- TO ROXI??? OMG NIE POZNALAM

- Hej Roxi, zrobisz 360 włosów, a szczególnie z przodu, bo masz piękną tę grzywkę hah

- Nie poznałam, jesteś piękna

- Jejuś sun ale ci cudownie w grzywce 🤍

A wy co sądzicie?

