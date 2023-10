Już za niewiele ponad miesiąc, Rokasana Węgiel skończy 18 lat! Piękna, młoda wokalistka od czasu swojego występu w "The Voice Kids" bardzo się zmieniła i wydoroślała, a ostatnio znów zaskoczyła swoją metamorfozą. Część fanów zdążyła już okrzyknąć wokalistkę "najpiękniejszą Polką", ale znaleźli się też tacy, którzy stwierdzili, że piosenkarka wygląda naprawdę poważnie jak na 17-latkę. Jak zatem dziś wygląda Roksana Węgiel? Zobaczcie sami!

Roksanę Węgiel poznaliśmy, gdy miała zaledwie 12 lat. To właśnie dzięki udziałowi w 1. edycji "The Voice Kids", usłyszała o niej cała Polska. Niedługo potem wieść o wielkim talencie Roksany rozniosła się również na całą Europę, bowiem w 2018 roku to właśnie dzięki niej Polska po raz pierwszy wygrała Eurowizję Junior. Od tamtej pory kariera Roksany Węgiel nabrała zawrotnego tempa, a co za tym idzie byliśmy również świadkami tego, jak zmienia się młoda gwiazda. Ostatnio 17-latka znowu zaskoczyła metamorfozą!

Roksana Węgiel pochwaliła się fotką, na której pozuje w odważnej kreacji, z mocnym makijażem i rozjaśnionymi, długimi blond włosami. Sami zobaczcie najnowsze zdjęcie wokalistki!

Pod nowym postem Roksany Węgiel pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Niektórzy stwierdzili, że gwiazda wygląda poważnie jak na swój wiek, a część nawet przyznała, że nie poznała piosenkarki na nowym zdjęciu.

- Poważnie jak na 17-stkę - O kurde nie poznałam???????? - piszą internauci.

InstagramInstagram @roxie_wegiel

Zdecydowana większość fanów postawiła jednak na zachwyty nad urodą młodej gwiazdy.

- Wyglądasz jak aniołek - Ideał???? - Najpiękniejsza Polka niepodważalnie - Jaka ty jesteś piękna ????????❤️ - Cudowna???????????? - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że metamorfoza Roksany Węgiel od czasu jej występu w "The Voice Kids" jest ogromna i aż trudno uwierzyć, że za niewiele ponad miesiąc piosenkarka będzie już pełnoletnia. Myślicie, że wokalistka pochwali się relacją z osiemnastkowej imprezy?

TRICOLORS/East News