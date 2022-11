Roksana Węgiel o zakończeniu współpracy z TVP: "Nie czułam się dobrze"

Klaudia Antos swoją medialną karierę zaczynała w programie "You Can Dance". Po latach historia zatoczyła koło, jednak tym razem, w show poszukującym tanecznych talentów, zasiądzie jako juror. Zdolna 22-latka będzie oceniała zmagania najmłodszych w "You Can Dance -nowa generacja". O Klaudii Antos głośno było jednak nie tylko ze względu na telewizyjną przygodę, ale przede wszystkim na taneczny talent, który doceniła sama Jennifer Lopez! Polka zatańczyła u boku światowej gwiazdy podczas prestiżowego Super Bowl 2020 i okazuje się, że to wcale nie była jednorazowa współpraca! Klaudia Antos ponownie wystąpi u boku Jennifer Lopez. Poznajcie szczegóły. Zobacz także: Roksana Węgiel współprowadzącą "You Can Dance. Nowa Generacja"! Klaudia Antos z "You Can Dance" znowu zatańczy u boku Jennifer Lopez Klaudia Antos to 22-latka z Brzeźnicy pod Krakowem. Właśnie debiutuje na antenie TVP w roli jurorki "You Can Dance - nowa generacja". Swoją przygodę z tańcem zaczęła już w wieku 9 lat. Szerszej publiczności znana jest z programu "You Can Dance" emitowanego jeszcze na antenie TVN. Klaudia dostała się do odcinków na żywo ostatecznie zajmując 8. miejsce. Wówczas jej taneczna kariera dopiero nabierała tempa. Dołączyła do formacji tanecznej Agustina Egurroli, a niedługo później wyjechała do USA. Ukoronowaniem jej tanecznych starań w Los Angeles, był występ m. in. podczas finału Super Bowl 2020 u boku samej Jennifer Lopez . To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowo-rozrywkowych w Stanach Zjednoczonych. Wystąpienie tam to wielkie przeżycie dla Amerykanów i marzenie wielu światowych gwiazd a Klaudia Antos miała możliwość zatańczenia z samą JLo. ...