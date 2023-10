Roksana Węgiel opublikowała w mediach społecznościowych zaskakującą relację i jest poruszona tym, co właśnie wydarzyło się w jej życiu. Piosenkarka mówi wprost, że nie wie jak ma wyrazić swoją wdzięczność. Chodzi o prezenty, jakie otrzymała z okazji 18. urodzin. Co wśród nich znalazła?

Roksana Węgiel na początku roku świętowała swoje 18. urodziny i przy okazji w jej życiu zaszła prawdziwa rewolucja nie tylko związana z karierą, ale i życiem prywatnym za sprawą zaręczyn z Kevinem Mglejem. Po hucznej imprezie urodzinowej odbyła się premiera najnowszej płyty Roksany Węgiel "13+5" i okazuje się, że artystka nie otworzyła wszystkich prezentów urodzinowych, ale robiła to turami. Teraz przyszedł czas na ostatnie podarunki, a Roksana Węgiel nie kryje wzruszenia gestami od fanów i pisze wprost:

Ogromnie się wzruszyłam otwierając te wszystkie prezenty... Dziękuję Wam z całego serca, nie mogę w to, jak wiele osób się zaangażowało, ile pracy zostało włożone w przygotowanie tych wszystkich cudowności. Podziwiam Was i jestem na maxa wdzięczna. Dziękuję, że jesteście!

Roksana Węgiel przy okazji wytłumaczyła się, dlaczego nie otworzyła wszystkich prezentów od razu i nie kryje wdzięczności, że ma tak wspaniałych fanów.

Tyle się działo, że musiałam je otwierać turami. Naprawdę... Nie wiem, jak mam wyrazić swoją wdzięczność. Kocham Was, doceniam ogromnie wszystko co dla mnie robicie. Jesteście najlepsi - napisała Roksana do swoich fanów.