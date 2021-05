Roksana Węgiel w eleganckiej stylizacji na komunii  brata. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście! "Piękna"

Roksana Węgiel opublikowała zdjęcia z pierwszej komunii brata, na którą wybrała się w bardzo eleganckiej stylizacji. Młoda piosenkarka na uroczystości zaprezentowała biały total look, a internauci zachwycili się jej wyglądem. Roxie już dawno nie pokazywała się w tak delikatnym, ale i kobiecym wydaniu. Tylko spójrzcie na zdjęcia gwiazdy obecnej edycji "Dance dance dance" z komunii brata!

Biały total look Roksany Węgiel

Chociaż Roksana Węgiel ma dopiero 16 lat to już należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Kariera młodej piosenkarki rozpoczęła się od występów w "The Voice Kids", a już kilka miesięcy później 13-letnia Roxie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior - młoda gwiazda wygrała międzynarodowy konkurs. Co ciekawe, na początku swojej kariery Roksana Węgiel kilka razy musiała zmierzyć się z ostrą krytyką dotyczącą stylu ubierania. Kilka lat temu pojawiały się głosy, że piosenkarka ubiera się zbyt odważnie jak na swój wiek.

Teraz Roksana Węgiel ma 16 lat i wydaje się, że jej styl ubierania nieco się zmienił. Ostatnio młoda gwiazda opublikowała na w sieci swoje zdjęcia z pierwszej komunii brata i zaprezentowała się w bardzo eleganckim wydaniu.

👼🏻08.05.2021👼🏻

Jeden z najważniejszych dni w życiu mojego małego braciszka.💕

#pierwszakomuniaświęta- napisała na Instagramie.

Roksana Węgiel na zdjęciach z komunii brata pozuje w jasnych spodniach typu dzwony, białej bluzce i krótkiej, eleganckiej kurtce. Look piosenkarki uzupełniły jasne szpilki i torebka na łańcuszku.

- Ale cudowna 😍😍😍

- O wow😍

- Śliczna ❤️🔥🔥

- Piękna👍👏🥰🔥- komentują fani.

Zobaczcie sami, jak na komunii brata prezentowała się Roksana Węgiel!

