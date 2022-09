Roksana Węgiel jest przerażona rozpoczęciem roku szkolnego: "Sama myśl mnie załamuje"

Polskę na Eurowizji Junior 2019 będzie reprezentować Wiktoria Viki Gabor! 12-letnia wokalistka uzyskała najwięcej głosów od jurorów i widzów podczas finałowego odcinka "Szansy na sukces", podczas którego wybierano polskiego reprezentanta. Artystka, już podczas konkursu 24 listopada w Gliwicach, zaśpiewa utwór "Superhero". Co o tym wyborze sądzi Roksana Węgiel, wielka zwyciężczyni z zeszłego roku? Zobaczcie! Roksana Węgiel szczerze o Viki Gabor To dzięki Roksanie Węgiel Eurowizja Junior 2019 odbędzie się w Polsce. Rok temu 13-letnia wówczas wokalistka porwała Europę hitem "Anyone I Want To Be". W ciągu kilkunastu miesięcy stała się jedną z największych i najbardziej lubianych gwiazd w Polsce! Nic więc dziwnego, że to właśnie ona, w towarzystwie Idy Nowakowskiej i Aleksandra Sikory, poprowadzi Eurowizję Junior 2019. Co więcej - zaśpiewa na niej eurowizyjny singiel. My postanowiliśmy zapytać Roksanę, co sądzi o wyborze Wiktorii na Eurowizję Junior 2019. Zobaczcie, co nam powiedziała: Przede wszystkim bardzo się cieszę, uważam, że piosenka jest świetna. Trzymam mocno kciuki, tym bardziej, że się znamy - mówi Party.pl Roksana. Na pewno Roksana przekaże Wiktorii kilka cennych wskazówek. Czy wszystko wskazuje na to, że Polska i tym razem wygra Eurowizję Junior 2019? Czekamy! Kim jest Viki Gabor? Wiktoria Gabor ma 12 lat, a widzowie poznali ją jakiś czas temu w "The Voice Kids" (w drugiej edycji zajęła drugie miejsce). Podczas castingu zachwyciła wszystkich jurorów wykonaniem utwory Katy Perry „Roar”. Trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Viki urodziła się w Niemczech, wychowała w Anglii, a dopiero od niedawna mieszka w Polsce. Dzięki temu świetnie zna język angielski. Jaka sama przyznała, najbardziej stresuje się...