Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z chłopakiem. Tak świętowała zakończenie wakacji 

Choć Roksana Węgiel ma zaledwie 16 lat, nikomu nie trzeba jej przestawiać. Ta utalentowana nastolatka szturmem podbiła polską sceną muzyczną i zdobyła całą masę fanów, a sam jej profil na Instagramie obserwuje ponad milion internautów! Młoda piosenkarka nieustannie zachwyca nas swoim głosem, ale nie tylko! Roxie doskonale wie, jak zrobić zamieszanie, a jej ostatnio metamorfoza odbiła się naprawdę szerokim echem. Kiedy na jej głowie pojawił się blond, nie poznali jej nawet niektórzy z najwierniejszych fanów! Jest zmiana, ale że taka diametralna to bym nie powiedziała. Na wakacje chciałam coś zmienić. (..). Myślę, że to jest zauważalna zmiana dla ludzi, bo na zdjęciach to wygląda jakbym miała całe włosy zafarbowane, mam tylko przód. Ale to dla mnie bardzo miłe - mówiła w "Pytaniu na śniadanie" Teraz jednak Roksana Węgiel pokazała się w jeszcze innej odsłonie, którą sama określiła mianem "Słowianeczki". Naprawdę poważny makijaż i fryzura, w jakiej jeszcze jej nie widzieliśmy! Jak wygląda w nowym wydaniu? To trzeba zobaczyć. Roksana Węgiel znowu zmieniła fryzurę Roxie ma za sobą naprawdę sporo metamorfoz. Nastoletnie gwiazda jakiś czas temu opublikowała zdjęcia w odważnych, kolorowych pasemkach , po czym znowu zaszalała z fryzurą , aż w końcu zaskoczyła wszystkich i pokazała się w blond włosach! Jej ostatnia przemiana poruszyła internautów do tego stopnia, że swój nowy wizerunek skomentowała sama Roksana Węgiel. Wygląda jednak na to, że to nie koniec zmian, a gwiazda polubiła eksperymentowanie z wyglądem. Zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids" i konkursu Eurowizji Junior, która może pochwalić się zawrotną karierą, podzieliła się z fanami nowym zdjęciem, a w takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Roksana...