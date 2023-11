1 z 4

Roksana Węgiel jako jedyna będzie gwiazdą dwóch festiwalowych dni. Pojawi się na scenie 14 sierpnia (podczas koncertu iDance) oraz 16 sierpnia na Young Choice Awards. W rozmowie z prowadzącymi zdradziła, że wykona dwa utwory - eurowizyjny hit "Anyone I Want to Be" oraz "Dobrze jest, jak jest" (który walczy o tytuł hitu lata 2019 w plebiscycie na Party.pl).