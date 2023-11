Roksana Węgiel i Daniel Yastremski rozstali się! Takie informacje zaczęły pojawiać się na licznych fanpejdżach młodej gwiazdy. Doniesienia potwierdził dziennikarz muzyczny, Jan Lewandowski, który prowadzi kanał na YouTubie - "Tylko muzyka". Opublikował tam dwa filmiki na temat rozstania pary i zdradził powody ich decyzji. Poznajcie szczegóły!

Roksana Węgiel i Daniel Yastremski poznali się przed Eurowizją Junior 2018, na której oboje wystąpili. Starszy o rok od wokalistki chłopak napisał do niej na Instagramie.

Przyjaźń szybko przerodziła się w związek. Roksana w wywiadach mówiła, że to dzięki Danielowi zrozumiała, czym są motyle w brzuchu:

Daniel mieszka na Białorusi. I to właśnie on sprawił, że w końcu zrozumiałam, co to znaczy mieć motyle w brzuchu. Spotykamy się w Polsce, w Warszawie. Daniel często do mnie przyjeżdża, bo cały czas jestem w rozjazdach. Nie jest łatwo, ale nawet gdybyśmy mieszkali blisko siebie, spotykalibyśmy się z taką samą częstotliwością - mówiła kilka tygodni temu gwiazda.