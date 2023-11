Roksana Węgiel będąc w programie "The Voice Kids" postawiła na drużynę Edyty Górniak. 14-latka zaufała doświadczonej piosenkarce. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Edyta Górniak poprowadziła ją bowiem do zwycięstwa. Po programie pojawiły się jednak głosy, że Roksana Węgiel żałuje, że wybrała akurat tę drużynę. Jaka jest prawda? Tylko u nas gwiazda "The Voice Kids" dementuje wszelkie plotki! Zobaczcie nasze wideo i poznajcie całą prawdę!

Roksana Węgiel podbiła serca widzów "The Voice Kids"

