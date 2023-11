Debiutancka płyta Roksany Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 oraz pierwszej edycji The Voice Kids ukaże się już 7 czerwca 2019 roku! Na płycie znajdziecie aż 13 piosenek, wśród których będzie można usłyszeć takie utwory, jak: "Obiecuję", "Żyj" czy "Anyone I Want to Be" oraz "Lay Low". Teledyski do tych utworów mają już ponad 70 milionów wyświetleń w serwisie Youtube!

Roksana Węgiel wydaje płytę

Roksana Węgiel już wiele razy udowodniła, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Mimo że ma zaledwie 14 lat, to jej debiutancki utwór "Żyj" podbił serwis Youtube - wyświetlano go prawie 13 mln razy, a młoda gwiazda otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. Jej drugim singlem był "Obiecuję" - wyświetlono go 6 mln razy. Roksana Węgiel ma także na swoim koncie duet z Edytą Górniak w utworze "Zatrzymać chwilę", który został stworzony na potrzeby promocji filmu animowanego "Hotel Transylwania 3". Mało tego! Roksana użyczyła nawet swojego głosu postaci Lucy.

Roksana Węgiel wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2018. To było pierwsze zwycięstwo dla Polski! Nagranie występu oraz teledysk do utworu "Anyone I Want To Be" biło rekordy popularności w serwisie YouTube i łącznie obejrzało je ponad 40 mln osób. Oprócz tego piosenka promowała film animowany "Manu. Bądź sobą".

Teraz nadszedł w końcu czas, by Roksana Węgiel wydała własną płytę. Co ważne, już teraz można kupić krążek w przedsprzedaży w Empiku. Skusicie się?

Tak wygląda okładka debiutanckiej płyty Roksany Węgiel

Roksana Węgiel ma już na swoim koncie mnóstwo sukcesów!

