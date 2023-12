Roksana Węgiel była jedną z gwiazd koncertu "Muzyka i kosmos" w Toruniu. Wokalistka miała okazję zaśpiewać kilka wielkich hitów w "Arenie Toruń" i zachwyciła tłumnie zgromadzoną publiczność. Ponoć dla piosenkarzy jednym z najlepszych komplementów jest zarzut śpiewania z playbacku. Tak też było i tym razem, zobaczcie, jak na taką opinię zareagowała Roxie!

Reklama

Roksana Węgiel i playback? Stanowcza reakcja

Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia, która już kilka lat temu zachwyciła całą Europę podczas Eurowizji Junior 2018, wygrywając konkurs z piosenką "Anyone I want to be". Artystka nie zwalnia tempa - z okazji 18. urodzin wydała album "13+5" z hitowym single "Miasto" i oczywiście wciąż sporo koncertuje. Fragmenty jej występów często pojawiają się na jej Instagramie, jeden z ostatnich wzbudził entuzjastyczne reakcje fanów, choć nie wszystkich. Niektórzy napisali, że podczas koncertu w Toruniu Roxie śpiewała z... playbacku! Czy rzeczywiście tak było? Artystka odpowiedziała na kilka takich samych wpisów:

Wow. Kocham takie komplementy hahah. Zawsze śpiewam na żywo odpowiedziała Roksana

Zaskoczeni?

Instagram/@roxie_wegie

Roksanie Węgiel w Toruniu towarzyszył oczywiście ukochany, Kevin Mglej, który uwielbia fotografować swoją dziewczynę, ale również... nosić na rękach, zwłaszcza zimą. Roxie i Kevin tworzą udany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Poznali się bowiem podczas prac nad ostatnim albumem Węgiel. Są ze sobą zaręczeni, co więcej - pojawiają się pierwsze ślubne plany!

Reklama

Śledzicie życie Roxie i Kevina?

Instagram/@roxie_wegie