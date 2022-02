Roksana Węgiel spędza ferie z braćmi. Tymek lada dzień skończy 2 lata

Roksana Węgiel jest nie tylko najpopularniejszą nastolatką w Polsce ale również dobrą siostrą dla swoich młodszych braci. Maksymilian kibicował siostrze już na castingach "The Voice Kids" i dzielnie towarzyszył jej wraz z rodzicami już od pierwszych koncertów na wielkiej scenie. Najmłodszy braciszek dołączył do rodziny na początku 2020 roku. Roxie Węgiel nie ukrywała swojej radości. Nastolatka raz na jakiś czas pokazuje urocze zdjęcia z rodzinnego albumu fanów. Nowe zdjęcie małego Tymka z pewnością was rozczuli. Zobaczcie, jak wyrósł! Zobacz także: Roksana Węgiel podkreśliła figurę genialnym topem. Za 8 złotych podobny dostaniecie w Sinsay Tak wygląda najmłodszy brat Roksany Węgiel Roksana Węgiel ma dopiero 16 lat, a na koncie tyle sukcesów, że mogłaby zawstydzić swoje starsze koleżanki z branży. Nastolatka zajmuje się nie tylko muzyka, niedawno wypuściła swój nowy singiel "Korona" a także "Napad na bank" we współpracy z Ekipą, ale także wygrała taneczny program "Dance Dance Dance" , który okazał się tylko rozbiegiem przez kolejnym zawodowym doświadczeniem! Roksana Węgiel została właśnie współprowadzącą "You Can Dance - Nowa Generacja". Młoda gwiazda będzie wspierać odważne i utalentowane dzieciaki za kulisami show. W końcu kto lepiej zrozumie co czują, niż osoba, która jeszcze niedawno przechodziła przez to samo? Zobacz także: Roksana Węgiel komentuje swoją metamorfozę. Nowy wizerunek jest za odważny? Roksana Węgiel pomimo bardzo napiętego kalendarza zawodowego, pełnego koncertów i innych zobowiązań znajduje również czas dla rodziny. Jej tata bardzo szybko stał się jej managerem i towarzyszy jej podczas wszystkich zawodowych zobowiązań. Początkowo bardzo aktywna była również...